BERLIN (dpa-AFX) - In den Beständen der Bundeswehr ist nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung derzeit nur jede dritte Panzerhaubitze 2000 einsatzbereit. Insgesamt gebe es 105 solche Panzerhaubitzen, von denen aktuell 73 im Heer genutzt würden, berichtete die Zeitung am Mittwoch unter Berufung auf ein vertrauliches Papier des Verteidigungsministeriums. Von den Waffensystemen in diesem sogenannten Verfügungsbestand der Truppe sei aber nur etwa die Hälfte - also rund 36 Haubitzen - einsatzbereit. Zudem befanden sich demnach am 2. Dezember 18 Panzerhaubitzen 2000 in der "Werksinstandsetzung bei der Industrie". Die restlichen Exemplare werden beispielsweise für Ausbildungs- und Testzwecke verwendet.

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums bestätigte auf Anfrage die Gesamtzahl von 105 Panzerhaubitzen, nachdem 14 der Waffensysteme in die Ukraine abgegeben worden seien. Zur Einsatzbereitschaft würden aus Gründen der nötigen Geheimhaltung keine Angaben gemacht.

Die Bundeswehr hat zur Einsatzbereitschaft der Hauptwaffensysteme zuletzt keine öffentlichen Zahlen mehr geliefert. Für Probleme in diesem Bereich kann es unterschiedliche Gründe geben. So fehlten in der Vergangenheit zum Beispiel Ersatzteile, weil sie nicht auf Vorrat gehalten wurden./cn/DP/stk