Bonn (www.anleihencheck.de) - Zwar stieg der Einkaufsmanagerindex im Verarbeitenden Gewerbe in Polen im November noch leicht auf 43,4 Punkte an, so die Analysten von Postbank Research.Er bleibe damit jedoch tief im restriktiven Bereich und die Anzeichen einer nachlassenden Dynamik würden sich zusehends verdichten. Die Preise für Vorprodukte hätten weiter angezogen und Produktion sowie Neuaufträge in der Industrie seien erneut zurückgegangen. ...

