Der nächste Crash an den Aktienmärkten könnte noch viel schlimmer ausfallen als von Anlegern derzeit erwartet wird. Was der Börsenbär und Morgan Stanley-Analyst Michael Wilson Anlegern jetzt rät!

Eine sich abzeichnende Rezession bei den Unternehmensgewinnen "könnte an sich ähnlich verlaufen wie 2008/2009", zitiert Bloomberg Wilson aus einer Notiz. Das könnte ein neues Börsentief auslösen, das "viel schlimmer ist als das, was die meisten Anleger erwarten", so der Analyst weiter.

"Unser Rat: Gehen Sie nicht davon aus, dass der Markt diese Art von Ergebnis einpreist, bis es tatsächlich eintritt", schreibt Wilson.

Der Stratege ist ein bekannter Börsenbär und hat den diesjährigen Crash an den Märkten korrekt prognostiziert. Laut Wilson sei die Inflation zwar von ihren historischen Höchstständen zurückgegangen, die jüngsten Anzeichen einer Abschwächung der US-Wirtschaft seien jedoch besorgniserregend.

Morgan Stanley-Analysten waren zuvor von einem Gewinn von 231 US-Dollar pro Aktie für 2023 ausgegangen. Die neue bearishe Prognose liegt bei 180 US-Dollar pro Aktie. Dies könnte den S&P 500 im kommenden Jahr auf bis zu 3.000 Punkte sinken lassen, so die Analysten. Das wäre ein Rückgang von über 21 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Montag.

Die seit zwei Monaten anhaltende Erholung der US-Aktienmärkte scheint vorerst vorbei. Der S&P 500 ist auf dem besten Weg ist, den größten Jahreseinbruch seit 2008 zu verzeichnen. Grund dafür sind die nach wie vor aggressiven Signale der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank.

Allerdings sieht der Morgan Stanley-Analyst Wilson weder ein systemisches Finanzrisiko noch Anzeichen für eine Notlage auf dem Immobilienmarkt und rechnet daher im nächsten Jahr nicht mit einem 50-prozentigen Rückgang der Aktienkurse wie im Jahr 2008.

Wilson gewichtet das Gesundheitswesen, Grundnahrungsmittel und Versorger über, während er diskretionäre und technische Hardware-Aktien untergewichtet.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion