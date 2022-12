Lebach (ots) -"Herzlichen Glückwunsch, Ihre Agentur ist gleich fünf-facher Gewinner des Deutschen Agenturpreises 2022" - heißt es in der E-Mail, die am 30. Oktober 2022 im Postfach von 3 Plus Solutions eingetrudelt ist. Der Deutsche Agenturpreis ist ein Award, der besonders kreative oder erfolgreiche Projekte von Werbeagenturen auszeichnet. Die Marketingexperten von 3 Plus Solutions konnten vor allem in den Sparten Business-to-Business (B2B) und Agenturdarstellung punkten.Eine vierköpfige Jury, bestehend aus Spezialisten verschiedener Werbedisziplinen, hat die Gewinner des diesjährigen Deutschen Agenturpreises bekannt gegeben - einen Tag vor Halloween. Kein Grund für 3 Plus Solutions sich zu fürchten, denn die Marketingagentur gewinnt in der Sparte B2B in den Kategorien Corporate Identity (neu), Logo (Redesign), Kalender und Eventausstattung (Live-Event). Außerdem zeichnet die Jury in der Sparte Agenturdarstellung den Imagefilm (CSR) der Agentur aus, in dem es um ihr Engagement für Umwelt und Klima geht."Wir sind sehr stolz darauf, dass wir in so vielen Kategorien gewonnen haben. Als Marketingexperten wollen wir immer den bestmöglichen Markenauftritt für unsere Kunden schaffen. Dass wir das können, bestätigt uns der Deutsche Agenturpreis nochmal", so Marco Schröder, Geschäftsführer Marketing von 3 Plus Solutions. "Besonders freuen wir uns über die Auszeichnung unserer Eventausstattung für das Retterfest der saarländischen Traditionsbrauerei Bruch." Durch den Zusammenschluss einer Investorengruppe konnte die zuvor insolvent gegangene Brauerei erhalten werden. Um das zu Feiern hat die Brauerei Bruch zum "Retterfest" eingeladen. "Wir haben in Anlehnung an die Corporate Identity die Marke Bruch neu positioniert und einheitliche Branding- Produkte für das Fest gestaltet: von Werbeplakaten und Facebook-Grafiken über Bieretiketten, Speise- und Verzehrkarten, Freibierbons und Einlassbändchen bis hin zu T-Shirts mit lustigem Aufdruck", so Marco Schröder. "Mit unserer kreativen Kampagne haben wir so einen kleinen Teil zur Rettung der ältesten Brauerei des Saarlandes beigetragen."HintergrundBereits seit 2014 lobt der Deutsche Agenturpreis jährlich einen Award aus, um herausragende Leistungen von Werbe-, Marketing- und Internetagenturen zu würdigen und auch kleinen und mittleren Agenturen eine Plattform zu schaffen, auf der sie ihre Projekte vorstellen können. Der Award wird in den Sparten B2C, B2B und Agenturdarstellung sowie in diversen Kategorien vergeben. Weitere Informationen unter: https://deutscher-agenturpreis.de/Über 3 Plus SolutionsMit Sitz im grünen Mittelpunkt des Saarlandes, in Lebach, vereint die 3 Plus Solutions GmbH & Co. KG zwei Geschäftsbereiche unter einem Dach: IT-Systemhaus und Marketingagentur. Als IT- und Marketingdienstleister liegt die Expertise vor allem darin, die Kunden mit individuellen Lösungen auf dem Weg der digitalen Transformation zu begleiten und sie in der digitalen Welt ganz nach vorne zu bringen. Marco Schröder und Steffen Mai sind Gründer von 3 Plus Solutions und leiten das Unternehmen als Geschäftsführer.Pressekontakt:Carolin CullmannE-Mail: presse@3plus.solutions3 Plus Solutions GmbH & Co. KGAuf Häpelt 1766822 LebachVertreten durch: Geschäftsführer Steffen Mai und Marco SchröderTelefon: +49(0) 6881/ 55 8 39 0Website: www.3plus.solutionsOriginal-Content von: 3 Plus Solutions GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167034/5399089