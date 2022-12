DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

GHANA, REP. 13/23 REGS XS0956935398 BAW/UFN

GHANA, REP. 14/26 REGS XS1108847531 BAW/UFN

GHANA, REP. 15/30 REGS XS1297557412 BAW/UFN

GHANA, REP. 18/29 REGS XS1821416234 BAW/UFN

GHANA, REP. 18/49 REGS XS1821416408 BAW/UFN

GHANA, REP. 19/27 MTN XS1968714110 BAW/UFN

GHANA, REP. 19/32 MTN XS1968714540 BAW/UFN

GHANA, REP. 19/51 MTN XS1968714623 BAW/UFN

GHANA, REP. 20/27 MTN XS2115122538 BAW/UFN

GHANA, REP. 20/35 MTN XS2115141751 BAW/UFN

GHANA, REP. 20/61 MTN XS2115147287 BAW/UFN

GHANA 21/25 MTN REGS XS2325742166 BAW/UFN

GHANA 21/34 MTN REGS 4S3A XS2325747397 BAW/UFN

GHANA 21/42 MTN REGS 4S3B XS2325747637 BAW/UFN

GHANA 21/29 MTN REGS 4S3C XS2325748106 BAW/UFN

