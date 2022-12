DJ Hedgefonds fordert von Brenntag Ende der Übernahmegespräche mit Univar

FRANKFURT (Dow Jones)--Brenntag bekommt bei der geplanten Übernahme des US-Unternehmens Univar Solutions weiteren Gegenwind. Der Hedgefonds und Brenntag-Aktionär Primestone Capital fordert das Management des im DAX notierten Chemikalienhändlers in einem offenen Brief auf, die Gespräche mit Univar unverzüglich zu beenden. Ein Brenntag-Sprecher lehnte auf Anfrage von Dow Jones Newswires eine Stellungnahme zu dem Brief ab.

Brenntag hatte im November mitgeteilt, mit Univar über eine Übernahme zu sprechen. Kurz darauf meldete bereits der Univar-Aktionär und Hegefonds Engine Capital Bedenken an und forderte den Verwaltungsrat des US-Unternehmens auf, einen formalen Verkaufsprozess zu starten. Univar setzte 2021 netto 9,5 Milliarden Dollar um, Brenntag kam auf 14,3 Milliarden Euro.

Die Primestone Capital LLP, die über von ihr kontrollierte Fonds 2 Prozent an Brenntag hält, fürchtet bei einem Zusammenschluss mit Univar enorme Umsatzverluste, die alle Kostensynergien zunichtemachen würden. Außerdem brächte eine lange Kartellprüfung eine hohe Unsicherheit mit sich. Ein solcher Deal würde überdies das Brenntag-Management davon ablenken, eigene operative Schwächen zu beseitigen, und kleinere sowie risikoärmere Übernahmen, die höhere Synergien mit sich brächten, verhindern.

Zur Wertsteigerung des Unternehmens soll sich Brenntag nach der Forderung von Primestone darauf konzentrieren, die eigene Bilanz zu verbessern. Der Hedgefonds fordert unter anderem ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 2,5 Milliarden Euro. Damit würde sich das Ergebnis je Aktie ohne Umsetzungsrisiko um 25 Prozent verbessern.

Um das Potenzial der beiden Geschäftsbereiche auszuschöpfen, sollten Brenntag Specialties (BSP) und Essentials (BES) in zwei separate börsennotierte Unternehmen aufgeteilt werden. Insbesondere BSP sollte von der Bürde befreit werden, an das Essentials-Geschäft gebunden zu sein, so der Hedgefonds.

