DJ Amazon macht Zugeständnisse in zwei EU-Kartellverfahren - keine Strafe

Von Sam Schechner

NEW YORK (Dow Jones)--Amazon hat in zwei Kartellverfahren mit der Europäischen Union um Vorwürfe über die Behandlung von Drittverkäufern auf seiner Plattform Zugeständnisse gemacht. Die Verfahren wurden den Angaben zufolge beendet, der US-Konzern wird keine Strafe zahlen. Mit der Einigung zwischen Brüssel und der Amazon.com Inc werden einige der am weitesten fortgeschrittenen Verfahren der EU gegen ein US-Tech-Unternehmen beendet.

Im Rahmen des Vergleichs, den Amazon erstmals im Juli vorgeschlagen hatte, müsse sich der Konzern unter anderem bis zu sieben Jahre lang verpflichten, bestimmte Geschäftspraktiken zu ändern, von denen die EU-Behörden behauptet hatten, dass sie Drittverkäufern auf seiner Plattform schadeten.

Mit der Vereinbarung werden die Vorwürfe beigelegt, die die EU vor zwei Jahren gegen Amazon erhoben hat. Brüssel hatte dem US-Konzern vorgeworfen, gegen das Wettbewerbsrecht verstoßen zu haben, indem der Konzern nichtöffentliche Informationen von Händlern verwendet habe, um mit ihnen zu konkurrieren. Seitdem untersucht die EU auch mögliche Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Prime-Programm von Amazon.

Amazon teilte am Dienstag mit, dass das Unternehmen weiterhin nicht mit einigen der Vorwürfe der EU bezüglich seiner Geschäftspraktiken einverstanden ist. Das Unternehmen habe sich aber auf einen Vergleich eingelassen, um Kunden und Unternehmen in Europa weiter zu bedienen.

December 20, 2022

