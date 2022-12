DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Kuroda: Breiterer Zielbereich für 10j JGB keine Zinserhöhung

Die Entscheidung der Bank of Japan (BoJ), eine höhere Rendite 10-jähriger Staatsanleihen zuzulassen, stellt nach Aussage von BoJ-Gouverneur Haruhiko Kuroda keine Zinserhöhung dar. "Es war keine Zinserhöhung, sondern zielte darauf ab, das Funktionieren des Marktes zu verbessern, damit sich die Auswirkungen der geldpolitischen Lockerung im Rahmen der Zinskurvensteuerung reibungsloser über Kanäle wie die Unternehmensfinanzierung ausbreiten können", sagte er auf einer Pressekonferenz.

Euroraum-Leistungsbilanz im Oktober nahezu ausgeglichen

Die Leistungsbilanz des Euroraums ist im Oktober 2022 nahezu ausgeglichen gewesen. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) wies die Leistungsbilanz saisonbereinigt ein Defizit von 0,4 (September: 8) Milliarden Euro auf. In der Handelsbilanz ergab sich ein Defizit von 3 (11) Milliarden Euro, wobei die Exporte auf 255 (256) Milliarden Euro zurückgingen und die Importe auf 258 (267) Milliarden Euro. Der Saldo der Dienstleistungsbilanz war mit 13 (6) Milliarden Euro positiv.

Europäischer Gaspreis fällt auf tiefsten Stand seit Juni 2022

Der Preis für europäisches Gas ist am Dienstag auf den tiefsten Stand seit Juni 2022 gefallen. Am virtuellen Handelspunkt TTF gibt der Preis um rund 6 Prozent nach auf 102,00 Euro je Megawattstunde. Am Montag hatten sich die EU-Energieminister auf einen Preisdeckel für Gas im Großhandel verständigt, der unter hohen Auflagen greifen soll.

Gasverbrauch in EU seit August um rund 20 Prozent gesunken

In der EU ist der Erdgasverbrauch zwischen August und November um rund 20 Prozent gesunken. Der Gasverbrauch war damit in der EU um rund ein Fünftel geringer als der Durchschnittsverbrauch desselben Zeitraums in den Vorjahren seit 2017, wie die EU-Statistikbehörde Eurostat am Dienstag mitteilte. Demnach gab es jedoch große Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten.

IWH sieht keine tiefe Rezession trotz Energiekrise und Zinsanstieg

Das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) prognostiziert für 2022 eine Zunahme des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,8 Prozent, für 2023 eine Stagnation und für 2024 ein Wachstum von 1,9 Prozent. "Die hohen Energiepreise und die Verschlechterung des Finanzierungsumfelds belasten die deutsche Konjunktur", erklärte das Institut. "Allerdings dürfte die Schwächephase über den Winter moderat ausfallen, auch weil die Energiepreisbremsen die privaten Einkommen stützen." Die Inflation gehe nach 7,8 Prozent im Jahr 2022 auf 6,5 bzw 3,5 Prozent in den Folgejahren zurück.

Umfrage: Fast ein Drittel der Beschäftigten in Deutschland denkt an Kündigung

Fast jede und jeder dritte Beschäftigte in Deutschland (28 Prozent) denkt einer Umfrage zufolge an die Kündigung in den kommenden drei bis sechs Monaten. Der wichtigste Grund dafür ist eine unzureichende Vergütung - dies gaben 39 Prozent derjenigen an, die an Kündigung denken, wie aus der Befragung der Unternehmensberatung McKinsey hervorgeht. 36 Prozent sagten, sie seien unzufrieden mit ihren Führungskräften. Den Mangel an beruflicher Entwicklung und Beförderung nannten 34 Prozent.

BDEW: Energiewirtschaft verfehlt 2022 CO2-Sektorziel

Die CO2-Emissionen der Energiewirtschaft haben 2022 wegen des verstärkten Einsatzes von Kohlekraftwerken nach vorläufigen Berechnungen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) erstmals seit Jahren wieder über dem gesetzlich vorgegebenen Sektorziel gelegen. In diesem Jahr wurden demnach 260 Millionen Tonnen CO2 im Sektor Energiewirtschaft emittiert. Das seien um 44 Prozent niedrigere Emissionen im Vergleich zum Referenzjahr 1990, die Energiewirtschaft liege damit aber knapp über ihrem Sektorziel, dass eine Minderung von 45 Prozent auf 257 Millionen Tonnen vorsehe.

Ausblick für Frankreichs Stromversorgung entspannt sich leicht

In Frankreich hat sich die Lage mit Blick auf die Stromversorgung während dieses Winters leicht entspannt. Der Netzbetreiber RTE rechnet nicht mehr mit bis zu fünf, sondern nur noch mit bis zu drei kritischen Situationen, in denen es möglicherweise zu stundenweisen Stromausfällen kommen kann. "Frankreich beginnt die kälteste Winterzeit besser vorbereitet als zuvor", erklärte RTE am Dienstag.

US-Kongressabgeordnete legen Budgetvorschlag für 2023 vor

Abgeordnete des US-Kongresses haben am frühen Dienstagmorgen (Ortszeit) einen Vorschlag für ein Haushaltsgesetz für 2023 vorgestellt, das Ausgaben über 1,7 Billionen US-Dollar vorsieht - deutlich mehr als im laufenden Jahr. Der Gesetzentwurf, der noch vor Ende der Woche verabschiedet werden muss, ist das Ergebnis monatelangen Feilschens hinter den Kulissen und enthält zusätzliche 44,9 Milliarden Dollar zur Unterstützung des Krieges in der Ukraine, 40,6 Milliarden Dollar für Katastrophen wie Dürre und Wirbelstürme sowie spezielle Mittel für Projekte in den Wahlbezirken der Abgeordneten.

Mehr Todesfälle in Deutschland wegen Atemwegserkrankungen

Die Zahl der Todesfälle in Deutschland ist im November aufgrund von Atemwegserkrankungen höher als im langjährigen Mittel gewesen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) starben laut einer Hochrechnung 88.129 Menschen. Das waren 7 Prozent bzw. 5.945 Fälle über dem mittleren Wert (Median) der Jahre 2018 bis 2021 für diesen Monat. Während die Zahl der Covid-19-Todesfälle im November abnahm, stieg die Aktivität von Atemwegserkrankungen im Allgemeinen. Laut dem aktuellen Influenza-Wochenbericht des Robert Koch-Instituts (RKI) wurde im November ein Niveau erreicht, das über dem Höhepunkt schwerer Grippewellen der Vorjahre lag.

Weltbank senkt Wachstumserwartungen für China stark ab

Die Weltbank hat ihre Wachstumserwartungen für China wegen "erheblicher Risiken" mit Blick auf die Corona-Pandemie und eine Immobilienkrise im Land stark abgesenkt. Das Institut geht nun von nur noch 2,7 Prozent Wirtschaftswachstum im laufenden und 4,3 Prozent im kommenden Jahr aus. Im Juni hatte die Weltbank noch 4,3 Prozent im Jahr 2022 und 8,1 Prozent im Jahr 2023 prognostiziert.

Überfüllte Krematorien in China angesichts steigender Zahl von Corona-Toten

Nach dem abrupten Ende der strikten Null-Covid-Politik in China melden die Krematorien des Landes einen starken Anstieg der Sterbezahlen. In der Metropole Chongqing, wo die Menschen seit dieser Woche auch mit leichten Corona-Symptomen wieder zur Arbeit gehen sollen, erreichte ein Krematorium nach eigenen Angaben die Kapazitätsgrenze. "Wir haben in den vergangenen Tagen viel mehr Leichen abgeholt als zuvor", sagte ein Mitarbeiter, der anonym bleiben wollte, am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. "Wir haben sehr viel zu tun, in den Kühlräumen gibt es keinen Platz mehr." Zu einem möglichen Zusammenhang mit dem Coronavirus wollte sich der Mitarbeiter nicht äußern: "Da müssen Sie die Verantwortlichen fragen".

Großbritannien steht über Weihnachten massive Streikwelle bevor

In einem zunehmend erbitterten Kampf um höhere Löhne steht Großbritannien über die Feiertage erneut eine massive Streikwelle bevor: Beschäftigte bei der Bahn, bei der Post und beim Grenzschutz wollen während der Weihnachtszeit ihre Arbeit niederlegen. Bereits am Dienstag traten zehntausende britische Pflegekräfte zum zweiten Mal innerhalb einer Woche in einen beispiellosen Streik. Weitere Arbeitsniederlegungen sind fürs Jahresende geplant.

Nordkorea kritisiert Japans neue Verteidigungspolitik als "ernste" Bedrohung

Nordkorea hat Japans neue Verteidigungsstrategie als "ernste" Bedrohung des internationalen Friedens kritisiert, die das regionale Sicherheitsumfeld "grundlegend verändere". In einer am Dienstag von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA veröffentlichten Erklärung des nordkoreanischen Außenministeriums hieß es, "durch die Annahme der neuen Sicherheitsstrategie, die effektiv den Besitz von Präventivschlagskapazitäten gegen andere Länder formalisiert", verursache Japan "eine ernste Sicherheitskrise". Pjöngjang warnte Tokio vor "konkreten Maßnahmen" als Reaktion.

