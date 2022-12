Teil des Leuchtturmprojekts ist das weltweit erste Rechenzentrum mit Motoren der 1-MW-Klasse, die mit grünem Wasserstoff (H 2 ) betrieben werden

) betrieben werden Sechs Jenbacher Motoren mit je 1 MW Leistung liefern Notstrom aus grünem H 2

Jenbacher Wasserstoffmotoren ersetzen herkömmliche Dieselgeneratoren in der Notstromversorgung

INNIO gab heute bekannt, dass seine Jenbacher "Ready for H2"-Motorentechnologie von NorthC Datacenters (NorthC) als Notstromlösung für das neueste NorthC Rechenzentrum im niederländischen Eindhoven ausgewählt wurde. Sechs Jenbacher Wasserstoffmotoren sollen dort bei Stromausfall CO2-freien Notstrom liefern. Die Jenbacher H2-Motoren der Baureihe 4 haben eine Gesamtleistung von 6 MW und werden als Containerlösungen an den Kunden ausgeliefert. Das Rechenzentrum in Eindhoven, einschließlich der Wasserstoff-Reservestromanlage und der Wasserstoff-Speicherlösung vor Ort, ist ein Greenfield-Projekt. Die Inbetriebnahme ist für die zweite Jahreshälfte 2023 geplant.

"Wir freuen uns und sind stolz darauf, gemeinsam mit NorthC die weltweit erste 100% grüne Notstromversorgung mit wasserstoffbetriebenen Motoren für ein Rechenzentrum umzusetzen", sagt Dr. Olaf Berlien, President und CEO von INNIO. "Als CO2-freier Energieträger ist Wasserstoff eine wichtige Säule der Energiewende."

"Wir haben uns für die Jenbacher Technologie von INNIO entschieden, um unsere Stromerzeugung mit grünem Wasserstoff zu unterstützen. Denn das Unternehmen verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz und langjährige Erfahrung mit Sondergasen wie Wasserstoff", so Jarno Bloem, COO bei NorthC Datacenters. "Die wasserstoffbasierte Jenbacher Notstromlösung von INNIO ermöglicht uns in Verbindung mit erneuerbarer Energie aus dem Stromnetz, unsere gesamte Stromversorgungsinfrastruktur zu dekarbonisieren."

NorthC will bis 2030 vollständig CO2-neutral sein. Dafür wurde eine Strategie entwickelt, die auf vier Säulen der Nachhaltigkeit basiert: 100% grüne Energie, modulare Bauweise, effiziente Nutzung von Restwärme und grüner Wasserstoff. Das Rechenzentrum in Eindhoven wird mit Solar- und Windenergie aus dem Stromnetz versorgt.

Um NorthC zusätzliche Flexibilität und Sicherheit zu bieten, sind die sechs Jenbacher Motoren der Baureihe 4 für duale Brennstoffumschaltung ausgelegt. Bei einem Ausfall des Stromnetzes werden die Motoren mit dem vor Ort gespeicherten Wasserstoff betrieben. Bei länger andauernden Stromausfällen hat NorthC die Möglichkeit, während des Motorbetriebs auf Erdgas als Energiequelle zu wechseln, falls es zu Engpässen in der Wasserstoffversorgung kommen sollte. Die cloudbasierte digitale Plattformlösung myPlant Performance von INNIO bietet NorthC eine sichere Echtzeitüberwachung der Notstromversorgung mit den Jenbacher Motoren. Das Projekt in Eindhoven unterstützt die Strategie der Niederlande, bis 2050 CO2-Neutralität zu erreichen.

Über INNIO

INNIO ist ein führender Anbieter von Energielösungen und Services, der Industrien und Gemeinden schon heute in die Lage versetzt, Energie nachhaltiger zu machen. Mit unseren Produktmarken Jenbacher und Waukesha sowie unserer digitalen Plattform myPlant bietet INNIO innovative Systeme für die Energieerzeugung und die Verdichtung. Damit können unsere Kund:innen nachhaltig Energie erzeugen und effizient agieren und dabei erfolgreich durch eine sich schnell ändernde Energielandschaft aus traditionellen und grünen Energiequellen navigieren. Unser Angebot ist individuell im Umfang und global im Maßstab. Mit unseren flexiblen, skalierbaren und resilienten Energielösungen und Services ermöglichen wir es unseren Kund:innen, die Energiewende entlang der Energiewertschöpfungskette in ihrer Geschwindigkeit zu meistern.

INNIO hat seinen Hauptsitz in Jenbach (Österreich) und verfügt über weitere Hauptbetriebsstätten in Waukesha (Wisconsin, USA) und Welland (Ontario, Kanada). Ein Team aus mehr als 3.500 Expert:innen bietet über ein Servicenetzwerk in mehr als 80 Ländern Life-Cycle-Support für die weltweit mehr als 54.000 ausgelieferten Motoren.

Mit seinem ESG-Risiko-Rating belegt INNIO weltweit den ersten Platz unter den mehr als 500 von Sustainalytics bewerteten Maschinenbauunternehmen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.innio.com. Folgen Sie INNIO auf Twitter und LinkedIn.

