Umsetzbare Liquidität für europäische Kredite ist jetzt nahtlos im EMEA-Trading-Workflow von FlexTrade verfügbar

FlexTrade Systems, ein weltweit führender Anbieter von anlageklassenübergreifenden Ausführungs- und Ordermanagementsystemen, meldete heute seine erste direkte elektronische Ausführungstransaktion in der EU zwischen UBS Asset Management und J.P. Morgan auf der FlexTrade-EMS-Lösung FlexTRADER FI (FlexFI) für festverzinsliche Wertpapiere.

Der bilaterale elektronische Handel zwischen UBS Asset Management (Käuferseite) und J.P. Morgan wurde möglich gemacht, weil J.P. Morgan seine differenzierte und qualitativ hochwertige elektronische Liquidität direkt in die FlexFI-Lösung von FlexTrade bei UBS Asset Management einbringen konnte. Durch diese Art der Integration ist UBS Asset Management in der Lage, direkt mit seinen wichtigsten Liquiditätsanbietern zu interagieren und Liquidität zu beschaffen. Dies steigert die Effizienz, verbessert die Entscheidungsfindung im Handel und wirkt sich positiv auf die bestmögliche Ausführung von Kundenaufträgen aus.

Lynn Challenger, Global Head of Trading and Order Generation bei UBS Asset Management, sagte: "Unsere bilaterale Vernetzung mit J.P. Morgan unter Verwendung des Ausführungsmanagementsystems (Execution Management System, EMS) FlexFI von FlexTrade für festverzinsliche Wertpapiere ist der nächste große Schritt hin zur Elektronisierung unserer Aktivitäten im Anleihe- und Kredithandel. Im Rahmen dieser Initiative haben wir zusammen mit FlexTrade und J.P. Morgan ein ausgefeiltes, transparentes Verfahren zur Vereinfachung und Rationalisierung unserer Arbeitsabläufe und zur Interaktion mit der Verkäuferseite entwickelt."

Eddie Wen, Global Head of Digital Markets bei J.P. Morgan, kommentierte: "Im Laufe der letzten Jahre hat J.P. Morgan erhebliche Fortschritte bei der Ausweitung des digitalen Vertriebs unserer Liquidität an Kunden gemacht. Da J.P. Morgan in der Lage ist, seine Liquidität über EMS-Lösungen wie FlexTrade direkt in Kunden-Workflows einzubringen, profitieren unsere Kunden von erheblichen Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen. Zudem bietet diese Lösung den Kunden eine größere Auswahl an Möglichkeiten für die Abwicklung von Ausführungstransaktionen mit J.P.Morgan."

Andy Mahoney, Managing Director, EMEAbei FlexTrade, merkte an: "Die Zusammenarbeit zwischen UBS Asset Management und J.P. Morgan bei dieser neuen Initiative und die Ergebnisse, die sich damit erzielen lassen, machen deutlich, wie revolutionär ein EMS für den Handel mit festverzinslichen Wertpapieren sein kann. Die Einbeziehung umsetzbarer Liquiditätsquellen in den Trading-Workflow vermittelt den Kunden eine einzigartige und lückenlose Sicht auf den Markt. Darüber hinaus stellt die Überführung manueller und bislang undurchsichtiger Prozesse in ein maschinenlesbares Format einen ersten Schritt zur Verbesserung von Transparenz und Effizienz durch Technologie dar. Als Ergebnis dieser Branchenkooperation haben wir im Bereich des EMS für festverzinsliche Wertpapiere echte Innovationen geschaffen und das sehr schnell. Dies wird für die Steigerung der Effizienz entscheidend sein, was letztlich dem Endinvestor zugute kommt."

Über FlexTrade Systems

FlexTrade Systems ist ein weltweit führender Anbieter von leistungsstarken anlageklassenübergreifenden Ausführungs- und Ordermanagementsystemen für Wertpapiere, festverzinsliche Instrumente, Devisen, Termingeschäfte und Optionen. Als Vorreiter auf diesem Gebiet genießt FlexTrade internationales Ansehen für die Einführung von FlexTRADER, dem weltweit ersten brokerneutralen Ausführungsmanagement-Handelssystem, das Kunden durch umfassende Möglichkeiten zum Suchen und Nutzen von Liquidität die vollumfängliche Kontrolle und Anpassung ihrer Ausführungsabläufe verschafft und zugleich die Vertraulichkeit ihrer Handelsstrategien wahrt.

Über UBS Asset Management

UBS Asset Management ist ein großer Vermögensverwalter und auf 23 Märkten präsent. Das Unternehmen bietet Institutionen, Finanzintermediären und Vermögensverwaltungs-Kunden auf der ganzen Welt Anlagemöglichkeiten und Anlagestile für alle wichtigen traditionellen und alternativen Anlageformen. Es ist eines der führenden Fondshäuser in Europa, der größte Investmentfondsmanager in der Schweiz, der zweitgrößte Dach-Hedgefonds-Manager und einer der größten Immobilieninvestment-Manager der Welt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221220005058/de/

Contacts:

Iain Smith

Iain.Smith@FlexTrade.com

Tel.: +44 20 3757 9311