Nach dem überraschenden geldpolitischen Schritt der Bank of Japan (BoJ) am Dienstag führte die Zentralbank unbegrenzte Anleihekäufe mit Laufzeiten von einem bis fünf Jahren durch. Lesen Sie auch: BoJ hält an Geldpolitik fest, USD/JPY stürzt ab Wichtige Zitate "Die BoJ bietet an, japanische Staatsanleihen (JGBs) im Wert von 600 Mrd. JPY zu kaufen: JPY100bln ...

Den vollständigen Artikel lesen ...