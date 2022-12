Seit diesem Montag ist die Aktie der Porsche AG offiziell an der Börse gelistet, was aus gleich mehreren Gründen beachtenswert ist. Zum einen brauchte das Papier für den Aufstieg in die erste Börsenliga nicht einmal drei Monate, zum anderen werden nun erstmals zwei DAX-Konzerne von ein und demselben CEO geleitet. Letzteres ist für die meisten Anleger allerdings kaum ein Grund zum Feiern.Dass Oliver Blume bis heute sowohl Volkswagen (DE0007664039) als auch die Porsche AG (DE000PAG9113) leitet, ist vielen Investoren noch immer ein Dorn im Auge. Zumindest im ...

