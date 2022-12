© Foto: Unsplash



Die Märkte haben in diesem Jahr stark gelitten. Trotzdem haben Value-Titel es geschafft, die Gesamtmarktperformance zu übertreffen.

Das US-Magazin Barron's kürt jedes Jahr die zehn Gewinner-Titel aus den verschiedensten Branchen. Auch wenn 2022 kein gutes Jahr für die Märkte war, so konnten einige Titel doch die Erwartungen vieler Marktbeobachter übertreffen.

Insbesondere Aktien aus dem Value-Bereich haben in diesem Jahr ihr Revival erlebt. Die Entwicklung von Value-Titeln lag 2022 insgesamt um 19 Prozentpunkte höher als die von klassischen Wachstumsaktien. Die zehn von Barron's ausgewählten Aktien wiesen bis zum 14. Dezember eine negative Gesamtrendite von 1,7 Prozent auf - zehn Prozentpunkte mehr als der S&P 500 SPX, der im gleichen Zeitraum, von Dezember 2021 bis 2022, 12,1 Prozent verlor. Sieben der zehn Aktien beenden das Jahr 2022 im Plus, angeführt von Shell mit einem Plus von 39,7 Prozent und IBM, mit einem Plus von 23,5 Prozent. Amazon und General Motors sind die größten Verlierer in der Auswahl, mit einem Verlust von 46,1 Prozent für Amazon und einem Minus von 30,1 Prozent bei General Motors.

Platz drei in der Top 10 belegt die US-amerikanische Telekommunikationsholding AT&T mit einem Plus von 12,3 Prozent. Platz vier geht an den Impfstoffhersteller Johnson & Johnson, die Titel legten 2022 um 9,7 Prozent zu. Den fünften Platz hat Berkshire Hathaway erobert, die Investmentgesellschaft von Star-Anleger Warren Buffett. Die Titel legten um 5,6 Prozent zu und sind auch in der Barron's Auswahl für 2023 enthalten. Der Grund: Das Unternehmen ist nach wie vor die ultimative defensive Megacap-Aktie. Die Aktie der Klasse A stieg in diesem Jahr um vier Prozent, während der S&P 500 eine negative Gesamtrendite von 15 Prozent verzeichnete. Dadurch konnte Berkshire an einem schwächelnden Tesla und Meta Platforms vorbeiziehen und mit einem Marktwert von 680 Milliarden Dollar den fünften Platz auf dem Aktienmarkt einnehmen. Die Aussichten für 2023 sind gut. CEO Buffett kaufte in diesem Jahr aggressiv Aktien, darunter Occidental Petroleum im Wert von zehn Milliarden Dollar und Chevron im Wert von etwa 20 Milliarden Dollar.

Zu den restlichen Unternehmen auf der diesjährigen Gewinner-Liste von Barron's zählen der Kreditkartenanbieter Visa, mit einem Plus von 1,5 Prozent, sowie die Kaufhauskette Nordstrom mit einem Verlust von zehn Prozent. Außerdem gehört das Mietwagen-Unternehmen Hertz Global Holdings mit einem Verlust von 23,5 Prozent zur Top 10.

(lif) für die wallstreet:online Zentralredaktion

