Erzeugerpreise sinken weiter - was kommt im neuen Jahr?

Zum zweiten Mal in Folge sanken die Erzeugerpreise in Deutschland, nachdem diese insbesondere in diesem Jahr eine enorme Anstiegs-Serie vollzogen. Außerdem: Was das neue Jahr bereithalten könnte? Lesen Sie mehr dazu in unserem Jahresausblick!



Im Oktober verzeichneten die Erzeugerpreise den ersten Rückgang seit mehr als zwei Jahren - der November legt nun nach. Die Erzeugerpreise sanken nach einer Bekanntgabe des statistischen Bundesamtes um 3,9 Prozent. Auch die Teuerungsrate im Vorjahres-Vergleich schwächte sich auf 28,2 Prozent ab, nachdem sie im August und September diesen Jahres Rekordwerte von über 40 Prozent betrug. Doch die Erzeugerpreise sind trotz des Rückgangs weiterhin auf hohem Niveau, sodass wohl weitere Teuerungen im nächsten Jahr durchaus möglich sind. Maßgeblich für den Rückgang der Erzeugerpreise sind die Entwicklungen an den Energiemärkten, insbesondere die gesunkenen Preise für Erdgas und Strom. Damit sind die Energiepreise gleichzeitig Faktor für die Rückgänge der Erzeugerpreise im Vergleich zum Oktober - jedoch auch Hauptpreistreiber im Vergleich der Erzeugerpreise zum November 2021. Die Entwicklung im neuen Jahr bleibt damit abzuwarten.





Apropos neues Jahr: Nach einem ereignisreichen und volatilen Jahr 2022 blicken Anleger gespannt auf mögliche Entwicklungen des kommenden Jahres. In unserem charttechnischen Jahresausblick gibt Jörg Scherer, Leiter der technischen Analyse bei der HSBC, einen Ausblick was uns aus technischer Sicht erwarten könnte. Nachlesen können Sie dies in spannenden Artikeln - oder kommen Sie doch live auf Instagram dazu - dort finden mehrere Events zum Jahresende statt, mit Gästen wie Goldesel Invest oder auch Lars Erichsen. Die Termine können Sie auf unserer Website einsehen.

Quelle: HSBC





