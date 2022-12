Die Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN: DE000A14KRD3) hat das Geschäftsjahr 2021/2022 mit einem soliden Ergebnis abgeschlossen. Solider Anstieg der Mieterlöse / FFO stabil Die Mieterlöse der Gesellschaft haben sich im Geschäftsjahr 2021/2022 gegenüber dem Vorjahr um gut 7 % von EUR 69,7 Mio. auf EUR 74,4 Mio. erhöht. Dies liegt zum einen an weiteren Zukäufen, aber auch an Indexmieterhöhungen im abgelaufenen Geschäftsjahr aufgrund der Wertsicherungsklauseln. Dem Mietanstieg entgegen wirkten die Mietabgänge der im Geschäftsjahr veräußerten Objekte. Die Funds from Operations ("FFO") lagen aufgrund von ...

