Mainz (ots) -Bitte beachten Sie den aktualisierten Programtext:Donnerstag, 22. Dezember 2022, 0.55 UhrFilmgorillasDas Film- und Serienmagazin mit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke u. Daniel Schröckert"Glass Onion: A Knives Out Mystery" mit Daniel Craig als coolem Detektiv wird von Anne Wernicke und Daniel Schröckert vorgestellt und natürlich mit dem Vorgängerfilm "Knives Out" verglichen.Danach geht es mit einem erstaunlichen "ersten Mal" weiter: Denn Silke Schröckert hat es geschafft, dem Mega-Erfolg "Herr der Ringe" 20 Jahre lang aus dem Weg zu gehen. Jetzt endlich hat sie den ersten der drei Filme mit Ehemann Daniel gesehen und sich ein Bild gemacht.Mit "Filmgorillas", dem Kino- und Serienmagazin mit eigenem YouTube-Kanal, erweitert das ZDF sein Angebot in der Filmberichterstattung - zuerst auf YouTube, dann im TV.Jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags um 16.00 Uhr laden die "Filmgorillas" neue Videos auf ihrem ZDF-YouTube-Kanal hoch. Die Highlights der "Filmgorillas"-YouTube-Woche werden donnerstags gegen 0.45 Uhr im gleichnamigen TV-Magazin zusammengefasst.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5399307