Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Nel. Hinter dem Wasserstoff-Spezialisten liegt ein durchaus erfolgreiches Geschäftsjahr. Die Skandinavier konnten schließlich neue Rekordaufträge und -bestände feiern. Im kommenden Jahr sollte Nel auf Wachstumskurs bleiben, allerdings auch weiter rote Zahlen schreiben. Bei den Verkäufen steht Rheinmetall im Fokus. Auf der Aktie von Rheinmetall lastet nach dem Rücksetzer am Montag auch am Dienstag ordentlich Druck. Damit ist die Aktie nach Aroundtown der zweitstärkste Verlierer des Tages im MDAX. Die Probleme mit dem Schützenpanzer Puma belasten weiter den Kurs.