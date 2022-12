In der vergangenen Woche hat die Aktie von United Internet ein neues Mehrjahrestief markiert. Doch inzwischen deutet viel darauf hin, dass der Boden nun erreicht sein könnte. Der milliardenschwere Börsengang der Cloud- und Webhostingtochter Ionos steht Anfang 2023 an - und könnte noch attraktiver sein als ohnehin erwartet.United Internet peilt gemeinsam mit Co-Eigentümer Warburg Pincus jetzt eine Bewertung von 4,5 bis 5,0 Milliarden Euro an, hat die Nachrichtenagentur Bloomberg zu Wochenbeginn vermeldet. ...

