Beijing (ots/PRNewswire) -Die dritte Staffel der mit Spannung erwarteten kulturellen Reality-Show "The Shape of Culture: China in the Heritage Sites" wird am 18. Dezember wieder bei Zhejiang Satellite Television zu sehen sein. Diese brandneue Staffel konzentriert sich auf die Geschichten und Erzählungen gewöhnlicher Menschen, die die Beschützer und Erben des chinesischen Weltkulturvermächtnisses sind.Die von Guo Wen Culture, Zhejiang Satellite Television und Tencent Video co-produzierte dritte Staffel von "The Shape of Culture" steht unter dem Motto "herzliche Erzählungen des Weltkulturerbes" und stellt dar, wie Menschen das Welterbe der chinesischen Kultur weitertragen, indem das Straßenleben von Weltkulturerbe-Stätten gezeigt wird und Geschichten von Menschen erzählt werden, die sich der Bewahrung des Weltkulturerbes verschrieben haben."The Shape of Culture", das 2021 ins Leben gerufen wurde, zielt darauf ab, mehr junge Menschen dazu zu inspirieren, ihre eigenen kulturellen Erkundungs- und Entdeckungsreisen anzutreten, die tiefgründigen Aspekte der chinesischen Kultur wertzuschätzen und eine positive Rolle dabei zu spielen, das Weltkulturerbe zu schützen.Drei Spuren und sieben Gassen: Kultur und Geist über 1.000 JahreDie drei Spuren und sieben Gassen in der Provinz Fujian sind ein großer und gut erhaltener historischer und kultureller Stadtbezirk in China. Er gilt als "lebendiges Fossil von Chinas Lifang-System" (einem System städtischer Einheiten) und als ein "Museum chinesischer Architektur der Ming- und Qing-Dynastien". Eine Gruppe von Jugendlichen wird den Distrikt in zwei Gruppen erkunden, um zwei Fragen aus ihrer persönlichen Erfahrung zu beantworten: Warum schützen wir die drei Spuren und sieben Gassen? Was hat dieses kulturelle Erbe den Menschen in der heutigen Gesellschaft gebracht?Es ist weithin anerkannt, dass man die Hälfte der modernen und zeitgenössischen Geschichte Chinas in den drei Spuren und sieben Gassen entdecken kann, wo eine große Anzahl einflussreicher Menschen einst gelebt haben, die die Entwicklung Chinas unauslöschlich beeinflusst haben, Zu diesen historischen Figuren gehören Yan Fu, "der erste Chinese, der als Kenner westlicher Bildung galt", und Lin Juemin, ein patriotischer Revolutionär, der den größten Liebesbrief des 20. Jahrhunderts geschrieben hat, und noch viele mehr.Die Jugendlichen werden geführt von Zheng Guozhen, dem stellvertretenden Direktor der China Cultural Relics Academy, und Xu Lingyi, der Mitherausgeberin des Magazins "HOMELAND", um die Geschichten bekannter historischer Persönlichkeiten von Fujian in den drei Spuren und sieben Gassen nachzuvollziehen.Shan Jixiang, Direktor der China Cultural Relics Academy, der zwischen 2012 und 2019 als Kurator des Palastmuseums in Beijing diente, und Tang Jiuzhou und Chen He, Mitglieder der "Jugendtruppe", werden sich der Herausforderung stellen, Wing Chun, einen klassischen Kampfkunststil und Chinas nationales immaterielles Kulturerbe, zu erlernen. Doch bevor sie beginnen, müssen sie die Doktrin von Wing Chun "auswendig lernen und aufsagen" und seine Kultur und Lebensphilosophie verstehen."The Shape of Culture" widerspricht in den drei Staffeln dem Klischee der Förderung von Weltkulturerbestätten. Menschen sollen durch fesselnde Erzählungen und berührende Geschichten einen frischen Einblick in diese kulturellen Wahrzeichen erhalten. Gleichzeitig untersucht das Programm auch, wie das Weltkulturerbe den Alltag der Menschen beeinflusst. Es wird gezeigt, wie Menschen das Weltkulturerbe erleben und diesen wertvollen Aspekt der traditionellen chinesischen Kultur und die einzigartigen emotionalen Verbindungen, die auf diesem Weg hergestellt werden, weiterführen.Neben den drei Spuren und sieben Gassen in Fujian wird die dritte Staffel insgesamt zwölf Weltkulturerbestätten und Destinationen in ganz China besuchen, darunter die Chinesische Mauer in Beijing, das historische Zentrum von Macau, Liling in der Provinz Hunan und Qufu in der Provinz Shandong.