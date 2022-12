Bereitstellung von beträchtlichem Kapital für den Aufbau einer Pipeline mit mehr als 2 GW an Solar- und Batterieanlagen in Europa bis 2026

ILOS Projects ("ILOS"), ein paneuropäischer unabhängiger Stromerzeuger (IPP), der von Omnes gesponsert wird, gab heute die Unterzeichnung einer strukturierten Kreditfazilität in Höhe von 500 Millionen Euro (die "Fazilität") mit EIG, einem führenden institutionellen Investor im globalen Energie- und Infrastruktursektor, bekannt. Die Fazilität soll die Pläne von ILOS unterstützen, bis 2026 mehr als 2 GW Strom durch Solar- und Batterieprojekte zu erzeugen. Die Fazilität umfasst eine erste Tranche in Höhe von 250 Mio. EUR sowie eine zusätzliche Fazilität ("Akkordeon-Fazilität"), die den Darlehensbetrag um weitere 250 Mio. EUR erhöhen würde. Weitere Finanzierungsbedingungen wurden nicht bekannt gegeben.

Die Fazilität soll das Wachstum von ILOS auf dem Weg zu einem führenden paneuropäischen, unabhängigen Stromanbieter beschleunigen, wobei die Darlehenserlöse für die Bereitstellung von Eigenkapital zum Bau bzw. zum Erwerb von baufertigen Anlagen zur Verfügung stehen. Zunächst will sich ILOS auf Projekte in Irland, Großbritannien, den Niederlanden, Griechenland und Italien konzentrieren. Die Fazilität sieht aber auch den Einsatz von Kapital in anderen OECD-Ländern sowie für standortübergreifende Batteriespeicher- und Wasserstoffprojekte vor.

Rob Johnson, Managing Director und Global Head of Direct Lending bei EIG, sagte: "Wir freuen uns sehr, ILOS bei diesen spannenden Wachstumsinitiativen zu unterstützen, während das Unternehmen daran arbeitet, seine Präsenz in ganz Europa auszubauen. Diese Transaktion ist ein Beweis für unser Vertrauen in das Managementteam, seine Strategie und die Sponsoren von ILOS. Es unterstreicht zudem das Engagement von EIG, in hochwertige Anlagen und Energieinfrastruktur zu investieren, die eine kohlenstoffarme Zukunft unterstützen."

Michael Pollan, Partner bei Omnes, erklärte: "ILOS hat in den letzten zwei Jahren ein enormes Wachstum verzeichnet. Wir sind stolz darauf, das Unternehmen weiterhin bei der Verwirklichung dieses ehrgeizigen IPP-Projekts zu unterstützen. Wir freuen uns auch auf die Zusammenarbeit mit EIG, einem führenden Unternehmen im Bereich der Energieinfrastruktur, das unsere gemeinsamen Werte und strategischen Visionen teilt."

Akereos Capital fungierte als alleiniger Bookrunner, Strukturierer und exklusiver Kreditberater für ILOS. Allen Overy fungierte als Rechtsberater von ILOS und Milbank als Rechtsberater von EIG.

Über EIG

EIG ist ein führender institutioneller Investor im globalen Energie- und Infrastruktursektor mit einem verwalteten Vermögen von 23,1 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. September 2022). EIG ist auf private Investitionen in Energie und energiebezogene Infrastruktur auf globaler Ebene spezialisiert. In seiner 40-jährigen Geschichte hat EIG 44,5 Milliarden US-Dollar in den Energiesektor investiert. Dazu zählen 393 Projekte bzw. Unternehmen in 42 Ländern auf sechs Kontinenten. Zu den Kunden von EIG zählen viele der führenden Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften, Schenkungen, Stiftungen und Staatsfonds in den USA, Asien und Europa. Der Hauptsitz von EIG befindet sich in Washington D.C. (USA), weitere Büros in Houston (USA), London (Großbritannien), Sydney (Australien), Rio de Janeiro (Brasilien), Hongkong und Seoul (Korea). Weitere Informationen finden Sie auf der Website von EIG unter www.eigpartners.com.

Über ILOS Projects

Das Omnes-Unternehmen ILOS Projects GmbH wurde mit dem Fokus auf PV-Entwicklung in Europa gegründet, wobei Omnes Capital sowohl Entwicklungskapital als auch Baufinanzierung bereitstellt. Ziel ist es, eine umfangreiche Pipeline zu entwickeln und ein unabhängiger Stromerzeuger zu werden, der PV-Anlagen in den Kernmärkten Europas betreibt. Website unter www.ilos-energy.com

Über Omnes

Omnes ist ein führender Investor in den Bereichen Private Equity und Infrastruktur. Mit einem verwalteten Vermögen von über 5 Milliarden Euro stellt Omnes Unternehmen das Kapital zur Verfügung, das sie zur Finanzierung ihres Wachstums benötigen, und zwar in drei Schlüsselbereichen: Risikokapital, Wachstums- und Buyout-Kapital und Infrastruktur. Omnes setzt sich für ESG-Faktoren ein und hat die Omnes Foundation gegründet, um Initiativen zugunsten von Kindern und Jugendlichen zu finanzieren. Omnes gehört zu den Unterzeichnern der Prinzipien für verantwortliches Investieren (Principles for Responsible Investment, PRI) der Vereinten Nationen. Website unter www.omnescapital.com

