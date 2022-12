HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3750/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/71 geht es im Intro um die Zeichenkünste von Paul Severin, EAM. Dann noch um einen spannenden ausserbörslichen Ausflug der S Immo Aktie gestern Abend, den ich zum Teilausstieg nutzte. News hab ich zu Frequentis, Addiko, Wienerberger, CA Immo, Mayr-Melnhoif, RBI und Uniqa. Tschirp Kalender 2023 by Paul Severin zugunsten Stephansdom: https://youtube.com/shorts/5o6WqKSHxdo Die 2022er-Folgen vom Wiener Börse Plausch sind präsentiert von Wienerberger, CEO Heimo Scheuch hat sich im Q4 ...

