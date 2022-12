Die Tochter des früheren italienischen EU-Parlamentariers Antonio Panzeri wird vorerst nicht aufgrund des Korruptionsskandals im Europaparlament an Belgien ausgeliefert.Brescia - Die Tochter des früheren italienischen EU-Parlamentariers Antonio Panzeri wird vorerst nicht aufgrund des Korruptionsskandals im Europaparlament an Belgien ausgeliefert. Das zuständige Gericht in der norditalienischen Stadt Brescia vertagte am Dienstag die Entscheidung dazu auf den 3. Januar, wie die Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos berichteten. Die Richter hätten dem Antrag der...

