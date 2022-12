EQS-News: Logwin AG / Schlagwort(e): Dividende

Logwin AG: Bundeszentralamt stellt Einlagenrückgewähr für Ausschüttungen 2020 bis 2022 an deutsche Anleger fest. Verfahren in Luxemburg weiterhin offen. (News mit Zusatzmaterial)



20.12.2022 / 17:13 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Grevenmacher (Luxemburg) - Die Logwin AG hatte im August 2021 sowie im September 2022 beim deutschen Bundeszentralamt für Steuern Anträge nach § 27 Abs. 8 Körperschaftsteuergesetz (Anträge auf Feststellung einer sogenannten Einlagenrückgewähr) für die Ausschüttungen 2020 bis 2022 gestellt. Das Bundeszentralamt für Steuern hat nunmehr jeweils mit Bescheiden vom 13. Dezember 2022, eingegangen am 19. Dezember 2022, die sogenannte Einlagenrückgewähr antragsgemäß festgestellt. Bei Vorliegen weiterer gesetzlicher Voraussetzungen können damit die o. g. Ausschüttungen 2020, 2021 und 2022 bei in Deutschland ansässigen Aktionären von der deutschen Besteuerung ausgenommen werden. Betreffend einer gegebenenfalls für die deutsche Einkommensteuererklärung erforderlichen Bescheinigung können sich betroffene Aktionäre unter Angabe des Stichworts "Einlagenrückgewähr" an die Logwin AG wenden: https://www.logwin-logistics.com/de/kontakt/kontaktformular.html. Über die gleichgerichteten Anträge bzw. Rechtsbehelfe im Großherzogtum Luxemburg bezüglich der Ausschüttungen 2019 bis 2022 wurde bisher noch nicht abschließend entschieden. Die Logwin AG weist ausdrücklich darauf hin, dass die vorstehenden Ausführungen keine steuerliche Beratung von Aktionären darstellen. Insbesondere können die Ausführungen die individuelle Situation des einzelnen Aktionärs nicht berücksichtigen. Aktionären wird daher empfohlen, wegen der individuellen steuerlichen Folgen der o. g. Anträge betreffend die Ausschüttungen ihre jeweiligen steuerlichen Berater zu konsultieren. Nur diese sind in der Lage, die besonderen steuerlichen Verhältnisse des einzelnen Aktionärs angemessen zu berücksichtigen.

Über die Logwin AG Die Logwin AG (Grevenmacher, Luxemburg) realisiert für Kunden aus Industrie und Handel effiziente Logistik- und Transportlösungen. Der Konzern erzielte 2021 einen Umsatz von rund 1,9 Mrd. Euro und beschäftigt rund 4.100 Mitarbeiter. Logwin ist in allen wichtigen Märkten weltweit aktiv und verfügt über rund 190 Standorte auf sechs Kontinenten. Mit den beiden Geschäftsfeldern Solutions und Air + Ocean gehört die Logwin AG zu den führenden Unternehmen am Markt. Die Logwin AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Mehrheitsaktionärin ist die DELTON Logistics S.à r.l., Grevenmacher (Luxemburg). Ihre Ansprechpartner: www.logwin-logistics.com Sebastian Esser

Chief Financial Officer

Tel: +352 719690-1112

sebastian.esser@logwin-logistics.com



Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: Logwin AG_Pressemitteilung_Einlagenrückgewähr_20122022



20.12.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com