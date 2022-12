Webhelp, ein weltweit führender BPO-Anbieter im Bereich Customer Experience, meldet, dass er in diesem Jahr seit der Unternehmensgründung sein größtes weltweites Wachstum erzielt hat. Das Unternehmen ist jetzt in mehr als 60 Ländern tätig und beschäftigt weltweit rund 125.000 Mitarbeitende. Webhelp hat in diesem Jahr außerdem mehr als 50 Branchenauszeichnungen erhalten, wurde im Gartner Magic Quadrant for Customer Service BPO als "Leader" eingestuft und erhielt weltweite Spitzenbewertungen für Customer Experience von der Analyst Everest Group.

Im Laufe des Jahres expandierte Webhelp an 24 neuen Standorten und in sechs zusätzlichen Ländern: Thailand, Bosnien-Herzegowina, Ghana, Israel, Nordmazedonien und China. Das Unternehmen eröffnete weitere 18 neue Niederlassungen an bestehenden Standorten in den USA, in Lateinamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Webhelp verzeichnete im Jahr 2022 auch ein sehr starkes Kundenwachstum: Es konnte über 240 neue Logo-Kunden in aller Welt hinzugewinnen und mehr als 25.000 Gamechanger im Unternehmen willkommen heißen. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage hat Webhelp mit seinem Angebot Webhelp Anywhere die Hybrid- und Home-Office-Arbeit weiter gestärkt, um den Kunden unübertroffene Flexibilität und Skalierbarkeit zu bieten und um den veränderten Arbeitspräferenzen der Mitarbeitenden gerecht zu werden.

"Wachstum ist Teamarbeit, und jeder einzelne unserer Mitarbeitenden hat seinen Teil zu diesem für Webhelp herausragenden Jahr beigetragen. Wir sind stolz auf die hervorragende Arbeit, die unsere Mitarbeitenden im Auftrag unserer Kunden leisten. Wir freuen uns darauf, diesen Trend auch 2023 fortzusetzen und weiter in die Technologie und unsere Mitarbeitenden zu investieren, um unseren Kunden und deren Kunden weiterhin optimale Lösungen anzubieten", so Olivier Duha, CEO und Mitgründer von Webhelp

Webhelp hat eine Reihe bemerkenswerter Übernahmen und strategischer Investitionen erfolgreich abgeschlossen, darunter die Übernahme von Grupo Services in Lateinamerika, dem führenden brasilianischen Anbieter digitaler Customer-Experience-Lösungen. In der Region EMEA schloss sich Webhelp mit Uitblinqers zusammen, um seine Position auf dem niederländischen Markt zu stärken. Das Unternehmen tätigte bei Gobeyond Partners weitere Investitionen, um einen Nudging-Unternehmensbereich aufzubauen. Dabei handelt es sich um eine strategische Einheit, die die Verhaltensökonomie nutzt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, Verhaltensveränderungen bei Kunden anzustoßen und dadurch optimale Ergebnisse zu erzielen.

"Die vergangenen Jahre haben uns gelehrt, dass Vernetzung und Menschlichkeit wichtiger denn je sind. Ich bin enorm stolz darauf, an der Spitze eines schnell wachsenden Unternehmens zu stehen, das im Bereich der technologiegestützten, menschenzentrierten Customer Experience eine Vorreiterrolle einnimmt", so Olivier Duha weiter

Webhelp hat sich auch auf die Stärkung seiner Initiativen in puncto Nachhaltigkeit und ESG (Umwelt, Soziales, Corporate Governance) konzentriert. 12 Prozent der Belegschaft wurden über ein preisgekröntes Impact-Sourcing-Programm eingestellt, das die Einstellung benachteiligter Jugendlicher, Wiedereingliederungsinitiativen für weibliche Häftlinge und ein System zur Förderung der Beschäftigungsfähigkeit von Migranten und Flüchtlingen umfasst. Seit diesem Jahr kooperiert Webhelp auch mit SGS, dem führenden Zertifizierungsunternehmen, im Rahmen einer langfristigen Initiative zum vorrangigen Schutz der Gesundheit und des Wohlergehens.

Die Wachstumsstrategie von Webhelp unterstreicht das Bestreben des Unternehmens, als strategischer Blue-Ocean-Partner zu agieren, der eine Kombination aus globaler Reichweite und extrem lokalem Know-how nutzt, um für seine Kunden neue Werte zu erschließen. Die Lösungen und Dienstleistungen von Webhelp sind für Kunden aus der digitalen Welt sowie für Unternehmen, welche CX umgestalten, den strategischen Nutzen fördern und eine Differenzierung erreichen möchten, relevant und wertvoll.

Auch 2023 wird Webhelp sein strategisches Wachstum fortsetzen und an neuen und bestehenden Hauptstandorten in aller Welt in den Regionen APAC, EMEA sowie Nord- und Südamerika weiter expandieren sowie in die Mitarbeitenden, in die Technologie und in Innovationen investieren.

Über Webhelp

Webhelp entwickelt, realisiert und optimiert unvergessliche zwischenmenschliche Kundenerlebnisse für die digitale Welt von heute und schafft so außergewöhnliche Customer Journeys. Vom Vertrieb über den Service und die Content-Moderation bis zum Kreditmanagement ist Webhelp ein End-to-End-Partner für alle B2C- und B2B Customer Journeys. Mehr als 110.000 engagierte Mitarbeitende in mehr als 60 Ländern setzen sich für die spannendsten Markenunternehmen der Welt ein. Webhelp befindet sich seit November 2019 im Besitz seines Managements und der Groupe Bruxelles Lambert (Euronext: GBLB), einer führenden globalen Investment-Holding. Weitere Informationen über Webhelp finden Sie unter Webhelp.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221220005346/de/

Contacts:

Webhelp

Abigail Blackburn Tel. +31 651634328, Abigail.blackburn@webhelp.com

AxiCom

Hollie Abbott Tel. +44 7787975126, webhelp@axicom.com