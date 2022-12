Die US-Börsen haben sich nach den jüngsten Verlusten stabilisiert. Die wichtigsten Indizes legten am Dienstag jeweils etwas zu.New York - Die US-Börsen haben sich nach den jüngsten Verlusten stabilisiert. Die wichtigsten Indizes legten am Dienstag jeweils etwas zu. Der Handel verlief in ruhigen Bahnen, wobei die Anleger vor allem auf die weitere Entwicklung der Energiepreise und die geopolitischen Entwicklungen in der Welt achteten, hiess es. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,48 Prozent auf 32'915,12 Punkte.

Den vollständigen Artikel lesen ...