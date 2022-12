Vaduz (ots) -Regierungsrat Manuel Frick hat am Dienstag, 20. Dezember das Projekt MUS-E in Mauren besucht. Das internationale Programm MUS-E sensibilisiert Kinder durch die Künste und fördert Kreativität, Selbstwertgefühl sowie Toleranz. Es wurde durch den Musiker und Humanisten Yehudi Menuhin initiiert.Aktuell beteiligen sich zwei 5. Klassen der Primarschule Mauren an diesem Kunstprojekt. Sie werden dabei von den professionellen Kunstschaffenden Judith Näscher (Bildende Kunst) und Brigitte Walk (Theater) geleitet. Regierungsrat Manuel Frick verfolgte vor Ort eine MUS-E-Lektion in einer Primarschulklasse."Die frühe Vermittlung von Kunst und Kultur fördert die Kreativität und die Toleranz. MUS-E trägt dadurch zu einer positiven Entwicklung der Gesellschaft bei" so Regierungsrat Manuel Frick.Am 24. Januar 2023 findet die öffentliche Semester-Abschlusspräsentation des Projekts MUS-E der beiden teilnehmenden Klassen im Kulturhaus Rössle in Mauren statt.Pressekontakt:Ministerium für Gesellschaft und KulturTanja DeuringT +423 236 60 10Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100900449