ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem deutlichen Minus hat der schweizerische Aktienmarkt am Dienstag den Handel beendet. Auslöser war die Bank of Japan (BoJ), die jetzt nach der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank überraschend auch einen restiktiveren Kurs eingeschlagen hat. Sie weitete das Zielband auf -0,50 bis +0,50 Prozent von -0,25 bis +0,25 Prozent aus, was angesichts der weltweit nach oben tendierenden Marktzinsen de facto einer ersten geldpolitischen Straffung entspricht, nachdem sie zuletzt als letzte wichtige Notenbank an ihrem ultraexpansiven Kurs festgehalten hatte.

Der SMI verlor 1,1 Prozent auf 10.659 Punkte und schloss damit auf Tagestief. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursverlierer und zwei -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 46,96 (zuvor: 35,56) Millionen Aktien.

Die Abschläge zogen sich dabei quer durch alle Branchen. Lediglich Swiss Re (+0,1%) und Swisscom (+0,6%) konnten sich der negativen Tendenz entziehen. Auch für die defensiven Index-Schwergewichte Novartis, Roche und Nestle ging es um bis zu 1,4 Prozent nach unten.

Unternehmensnachrichten waren dagegen erneut dünn gesät. Die Aktien der SIG Group reduzierten sich um 3,8 Prozent. Das Unternehmen muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen. Frank Herzog verlässt das Unternehmen aus persönlichen Gründen. Sika schlossen mit einem Abschlag von 2,2 Prozent. Das Spezialchemie-Unternehmen eröffnet in China eine neue Produktionsstätte für Flüssigmembrane und Mörtelprodukte. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht genannt.

December 20, 2022

