Die Finanzierung zeigt das Vertrauen der Investoren in das Unternehmen angesichts des schwierigen globalen Marktumfelds

Neues Eigenkapital finanziert Investitionen in neue Gebäudekapazitäten zur Deckung der Nachfrage aufgrund von Engpässen in der Lieferkette und des Wachstums der Kundenlieferkette

Mittel werden für eine deutliche Steigerung von Projekten für saubere Energie und Solarenergie bereitgestellt, um das Ziel des Unternehmens der CO2-Neutralität bis 2040 zu erreichen

Mit den neuen Mitteln erhöht sich das seit Januar 2020 aufgenommene Kapital auf 6,7 Milliarden US-Dollar

Wie Lineage Logistics, LLC und/oder seine verbundenen Unternehmen ("Lineage" oder das "Unternehmen"), der weltweit größte und innovativste Anbieter von REIT für temperaturgeführte Industrielager und Logistiklösungen, heute bekannt gab, hat das Unternehmen mehr als 700 Millionen US-Dollar an Eigenkapital von neuen und bestehenden strategischen Partnern aufgebracht.

"Unsere jüngste Kapitalerhöhung zeigt das Vertrauen unserer Investoren in das Geschäftsmodell von Lineage und unsere nachweisliche Fähigkeit, die weltweite Nachfrage angesichts von makroökonomisch negativen Einflüssen, Inflationsdruck und Volatilität an den Kapitalmärkten zu erfüllen", so Greg Lehmkuhl, President und CEO von Lineage. "Wir glauben, dass wir in besonderem Maße Verantwortung dafür tragen, weiterhin in neue Lagerkapazitäten an kritischen Standorten zu investieren, nicht nur um Verschwendung und Staus in der globalen Lebensmittelversorgungskette zu reduzieren, sondern auch um unseren Kunden zu helfen, zu wachsen."

Das neue Kapital wird die Fertigstellung einer globalen Pipeline von mehr als 20 laufenden Neuentwicklungs- und Expansionsprojekten im Gesamtwert von über 1,25 Milliarden US-Dollar sowie zwei neue, vollautomatische US-Superhub-Projekte in den Kernmärkten Südkalifornien und Nordosten der USA unterstützen. Insgesamt stehen diese Projekte für mehr als 700.000 neue Palettenplätze und eine Steigerung der weltweiten Kapazität von Lineage um 7 %. Weitere Projekte sind im Gange, um die zunehmende Individualisierung der Lieferketten von Herstellern und Einzelhändlern zu unterstützen und Kapazitäten in überlasteten nationalen und internationalen Märkten zu schaffen.

"Neben Neubauprojekten soll diese jüngste Finanzierungsrunde unsere globalen Investitionen in Solarkapazitäten vorantreiben. Wir planen, unsere Solaranlagen vor Ort im kommenden Jahr um mehr als 50 zu vergrößern", erklärte Adam Forste, Co-Executive Chairman von Lineage und Mitbegründer und Managing Partner von Bay Grove, das Lineage Logistics gegründet hat und verwaltet. "Wir waren und sind der Dekarbonisierung der gesamten Lineage-Plattform zutiefst verpflichtet. Wir werden weiterhin in konventionelle und unkonventionelle Initiativen investieren, um unseren Ressourcenverbrauch zu reduzieren, insbesondere angesichts der jüngsten Volatilität an den Energiemärkten weltweit."

Die Kapitalerhöhung folgt auf die letzte Finanzierungsrunde von Lineage in Höhe von 1,7 Milliarden US-Dollar, die im Januar 2022 angekündigt worden war. Mit der jüngsten Finanzierung erhöht sich das seit Januar 2020 aufgebrachte Eigenkapital auf insgesamt 6,7 Mrd. US-Dollar.

Über Lineage Logistics

Lineage Logistics ist der weltweit größte REIT für temperaturgeführte Industrielager und Anbieter von Logistiklösungen. Das Unternehmen verfügt über ein globales Netzwerk von mehr als 400 strategisch gelegenen Einrichtungen mit einer Gesamtkapazität von über 500 Millionen Kubikmetern, das sich über 20 Länder in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum erstreckt. Das branchenführende Know-how von Lineage bei logistischen Komplettlösungen, das konkurrenzlose Immobiliennetzwerk und die Entwicklung und der Einsatz innovativer Technologien tragen dazu bei, die Vertriebseffizienz zu steigern, die Nachhaltigkeit zu fördern, die Verschwendung in der Lieferkette zu minimieren und was am wichtigsten ist als Visionary Partner von Feeding America die Ernährung der Welt zu unterstützen. In Anerkennung der führenden Innovationen und Nachhaltigkeitsinitiativen des Unternehmens wurde Lineage 2022 als "U.S. Best Managed Company", als Nr. 3 in der CNBC Disruptor 50 Liste 2022, als Nr. 17 in der CNBC Disruptor 50 Liste 2021, als Nr. 1. Data Science-Unternehmen und 23. insgesamt auf der Fast Company-Liste der innovativsten Unternehmen der Welt von 2019 ausgezeichnet und überdies in die Change The World-Liste von Fortune im Jahr 2020 aufgenommen. (www.lineagelogistics.com)

Über Bay Grove

Bay Grove ist eine Kapitalanlagegesellschaft, die sich auf die Zusammenarbeit mit starken Managementteams spezialisiert hat, um in langfristige Plattforminvestments zu investieren und diese aufzubauen. Bay Grove engagiert sich seit 2008 in Lineage Logistics durch Übernahmen und Investitionen, die in Partnerschaft mit Unternehmern, Kunden und Mitarbeitern durchgeführt werden. Das Unternehmen verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Lager- und Logistikbranche und strebt auch Investitionen in anderen attraktiven Sektoren an. Bay Grove hat seinen Sitz in San Francisco. (www.bay-grove.com)

