Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18:25 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD* EuroStoxx50 3.802,49 -0,23% -11,54% Stoxx50 3.659,10 -0,28% -4,17% DAX 13.884,66 -0,42% -12,59% FTSE 7.370,62 +0,13% -0,31% CAC 6.450,43 -0,35% -9,82% DJIA 32.882,76 +0,38% -9,51% S&P-500 3.826,97 +0,24% -19,71% Nasdaq-Comp. 10.569,21 +0,22% -32,44% Nasdaq-100 11.094,93 +0,09% -32,02% Nikkei-225 26.568,03 -2,46% -7,72% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 135,97 -123 *zu Vortag

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,90 75,19 -0,4% -0,29 +8,1% Brent/ICE 79,32 79,80 -0,6% -0,48 +9,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 105,55 108,54 -2,8% -2,99 +63,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.819,39 1.787,45 +1,8% +31,94 -0,6% Silber (Spot) 24,04 23,03 +4,4% +1,02 +3,1% Platin (Spot) 1.012,25 983,00 +3,0% +29,25 +4,3% Kupfer-Future 3,80 3,78 +0,4% +0,02 -13,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Ölpreise profitierten zunächst weiter von den Plänen der US-Regierung, die strategischen Ölreserven der USA wiederaufzustocken, und dem schwächeren Dollar. Im Verlauf haben Brent und WTI ihre Gewinne allerdings wieder abgegeben und notieren leicht im Minus.

Der Goldpreis legt dagegen mit dem nachgebenden Dollar deutlich zu.

FINANZMARKT USA

Gut behauptet - Nach der jüngsten Verlustserie kommt es zu einer kleinen Gegenbewegung. Die überraschende Zinswende der japanischen Notenbank belastet das Sentiment nur leicht. Konjunkturseitig gingen die Baubeginne im November weniger stark zurück als erwartet, allerdings brach die Zahl der Baugenehmigungen unerwartet deutlich ein. Bei den Einzelaktien fallen Wells Fargo um 1,1 Prozent. Die Bundesaufsichtsbehörde Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) ordnete laut Mitteilung rund 3,7 Milliarden Dollar an Entschädigungszahlungen an Verbraucher und Strafen für "weitverbreitetes Missmanagement" an. Die Europäische Kommission will die geplante Übernahme von VMware (-0,1%) durch den US-Halbleiterhersteller Broadcom (-0,7%) für 61 Milliarden US-Dollar genauer unter die Lupe nehmen. General Mills (-4,1%) hat überraschend gute Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal vorgelegt und den Ausblick erhöht. Die Aktie Hat allerdings seit Jahresbeginn um 33 Prozent zugelegt. Arcus Biosciences (-30,3%) und Gilead Sciences (-2,6%) fallen deutlich, nachdem Studiendaten zu einem gemeinsam entwickelten Lungenkrebsmedikament zwar vielversprechend ausgefallen sind, die hochgesteckten Erwartungen des Marktes aber nicht erfüllt haben, wie es heißt.

Für die Anleiherenditen geht es nach der überraschenden Entscheidung der BoJ vor allem am langen Ende kräftig nach oben. Die Rendite zehnjähriger US-Titel gewinnt 9,7 Basispunkte auf 3,68 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:02 US/Fedex Corp, Ergebnis 2Q

22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 2Q

FINANZMÄRKTE EUROPA

Knapp behauptet - Auf der einen Seite belastete der "Japan-Schock", auf der anderen Seite stützten sinkende Energiepreise und die im November deutlich langsamer gestiegenen deutschen Erzeugerpreise. Bei den Branchenindizes fielen die Stoxx-Indizes der Autohersteller und der Technologie-Aktien um bis zu 1,4 Prozent. Der Index der Banken zog dagegen im Gefolge steigender Marktzinsen um 1,7 Prozent an, der Index der Versicherer um 0,2 Prozent. Im DAX stiegen Deutsche Bank um 5,7 Prozent, Munich Re um 0,8 Prozent und Allianz um 0,3 Prozent. Im MDAX zogen Commerzbank um gut 9 Prozent an. Die Verliererseite wurde im DAX von Siemens Healthineers angeführt, sie fielen um 4,4 Prozent. Vonovia verloren 2,8 Prozent. Im MDAX fielen Aroundtown um 9,7 Prozent und LEG Immobilien um 3,7 Prozent. In der zweiten Reihe stiegen Hugo Boss mit einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank um gut 2 Prozent. Dagegen standen Rheinmetall (-2,8%) mit dem Desaster um den Schützenpanzer Puma erneut unter Druck. Für die Aktie von Pfeiffer Vacuum ging es um 1,7 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen die Umsatzprognose für das noch laufende Gesamtjahr erhöht hatte. Compleo (-82%) steht vor dem Aus, was sich zuletzt bereits angedeutet hatte. Dem Ladetechnikspezialisten droht die Zahlungsunfähigkeit.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:40 Mo, 17:25 % YTD EUR/USD 1,0626 +0,2% 1,0600 1,0608 -6,5% EUR/JPY 139,26 -4,1% 140,81 145,38 +6,4% EUR/CHF 0,9840 -0,1% 0,9845 1,0738 -5,2% EUR/GBP 0,8753 +0,2% 0,8727 0,8721 +4,2% USD/JPY 131,03 -4,3% 132,84 137,03 +13,8% GBP/USD 1,2139 -0,1% 1,2148 1,2163 -10,3% USD/CNH (Offshore) 6,9630 -0,3% 6,9795 6,9850 +9,6% Bitcoin BTC/USD 16.814,32 +2,6% 16.790,14 16.640,45 -63,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Am Devisenmarkt legt der Yen in Reaktion auf die BoJ-Entscheidung zum Dollar kräftig zu. Für die US-Währung werden rund 131 Yen gezahlt. Am Montagabend kostete der Dollar noch 136,80 Yen. Der Dollar-Index sinkt um 0,5 Prozent.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die überraschende Ausweitung des Renditeziels zehnjähriger japanischer Anleihen hat die Kurse in Ostasien und Australien auf Talfahrt geschickt - insbesondere in Tokio. Die Bank of Japan (BoJ) weitete das Zielband auf -0,50 bis +0,50 Prozent von -0,25 bis +0,25 Prozent aus, was angesichts der weltweit nach oben tendierenden Marktzinsen de facto einer ersten geldpolitischen Straffung entspricht, nachdem sie zuletzt als letzte wichtige Notenbank an ihrem ultraexpansiven Kurs festgehalten hatte. Dazu kamen negative Vorgaben der Wall Street, wo erneut die Aussicht auf weiter steigende US-Zinsen auf den Kursen gelastet hatte. Die chinesische Notenbank ließ derweil ihre Referenzzinsen für Bankkredite an Unternehmen und Haushalte den vierten Monat in Folge unverändert. Klare Gewinner waren in Tokio Aktien aus dem Finanzsektor mit Gewinnen bis gut 9 Prozent, allen voran Banken, aber auch Versicherer. Banken gelten als Profiteure eines höheren Zinsniveaus, weil dies unter anderem die Margen im Kreditgeschäft verbessert. Für Versicherer verbessern sich mit dem Schritt der BoJ die Anlagemöglichkeiten. Unter den weiteren Einzelwerten knickten Agile Group in Hongkong um knapp 17 Prozent ein, nachdem das Unternehmen eine Kapitalerhöhung angekündigt hatte.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

BROADCOM/VMWARE

Die Europäische Kommission will die geplante Übernahme von VMware durch den US-Halbleiterhersteller Broadcom für 61 Milliarden US-Dollar genauer unter die Lupe nehmen. "Die Kommission befürchtet insbesondere, dass das Vorhaben Broadcom in die Lage versetzen könnte, den Wettbewerb auf dem Markt für bestimmte mit der Software von VMware interoperable Hardwarekomponenten einzuschränken", heißt es in der Mitteilung der Brüsseler Behörde. Der Deal soll nun einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.

ADLER

Der krisengeschüttelte Wohnimmobilienkonzern Adler hat bei der Abstimmung über die Änderung der Bedingungen einer Anleihenserie die Mindest-Zustimmungsschwelle nicht erreicht. Die Adler Group SA will sich laut Mitteilung nun um eine alternative Lösung bemühen. "Die Adler Group befindet sich derzeit in Gesprächen mit den Anleihegläubigern über den am besten geeigneten alternativen Umsetzungsweg, der von den Gläubigern, die eine Lock-up-Vereinbarung geschlossen haben und die Mehrheit repräsentieren, getragen wird", heißt es in der Mitteilung.

SILTRONIC

Der Halbleiter-Zulieferer Siltronic hat einen Nachfolger für den langjährigen Vorstandschef Christoph von Plotho gefunden. Michael Heckmeier, seit 2017 als Executive Vice President Leiter des globalen Display Solutions Geschäfts beim DAX-Konzern Merck KGaA, übernimmt spätestens zum Juli den CEO-Posten. Wie die Siltronic AG weiter mitteilte, wird von Plotho in den Ruhestand treten. Der Manager führte den MDAX-Konzern seit 2010 als CEO.

ALLGEIER

Das Technologieunternehmen rechnet nach deutlichem Wachstum im laufenden Jahr 2023 mit weiteren Zuwächsen. Der Umsatz wird kommendes Jahr zwischen 500 Millionen bis 540 Millionen Euro erwartet. Das erwartete bereinigte EBITDA betrage zwischen 65 Millionen und 71 Millionen Euro, die entsprechende bereinigte EBITDA-Marge werde bei 13 Prozent erwartet. Vergangenes Jahr hatte das Unternehmen 403 Millionen Euro erlöst.

WELLS FARGO

Die US-Bank Wells Fargo muss eine Milliardenstrafe zahlen. Die Bundesaufsichtsbehörde Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) ordnete laut Mitteilung gegen die Wells Fargo & Co rund 3,7 Milliarden Dollar an Entschädigungszahlungen an Verbraucher und Strafen für "weitverbreitetes Missmanagement" an. Die Handlungen der Bank hätten zu unrechtmäßigen Zwangsversteigerungen von Häusern und illegalen Pfändungen von Fahrzeugen geführt.

AMAZON

hat in zwei Kartellverfahren mit der Europäischen Union um Vorwürfe über die Behandlung von Drittverkäufern auf seiner Plattform Zugeständnisse gemacht. Die Verfahren wurden den Angaben zufolge beendet, der US-Konzern wird keine Strafe zahlen. Mit der Einigung zwischen Brüssel und der Amazon.com Inc werden einige der am weitesten fortgeschrittenen Verfahren der EU gegen ein US-Tech-Unternehmen beendet.

