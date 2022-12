Im Jahr 2022 wächst der Kundenstamm des auf Flexibilitätslösungen spezialisierten Proptech-Unternehmens Upflex um 400 %, da Arbeitgeber ihre Immobilienkosten senken und nachhaltige Raumlösungen für hybrides Arbeiten implementieren wollen.

Upflex, ein führender Anbieter von hybriden Arbeitsplatzlösungen, schließt ein weiteres erfolgreiches Wachstumsjahr ab. Diese Dynamik ein Beweis dafür, dass Flexibilität zum neuen Arbeitsplatzstandard wird hat zu einer Vergrößerung des Kundenstamms von Upflex um 400 geführt. Globale Unternehmen wie Willis Towers Watson, HH Global und Schneider Electric sowie führende Technologiefirmen wie Snowflake, Alation und Gympass sind nur einige Beispiele für Unternehmen, die Upflex als Partner für hybride Arbeitsplätze gewählt haben. Um die schnell wachsende globale Nachfrage zu bedienen, hat Upflex durch Neueinstellungen in 12 Ländern die Zahl seiner MitarbeiterInnen um mehr als 200 erhöht.

Upflex, 2018 von CEO Christophe Garnier und CPO Ginger Dhaliwal gegründet, entwickelt Technologien und Lösungen, die Unternehmen, Raumanbieter und Makler in einem kooperativen Ökosystem verbinden sowie flexibles Arbeiten einfacher und nachhaltiger gestalten. In diesem Jahr, in dem flexible Arbeitsplatzoptionen wichtiger sind als je zuvor, waren die Plattform und die Daten zur Nutzung von flexiblen Arbeitsplätzen sehr gefragt.

"Seit der Gründung von Upflex besteht unsere wichtigste Mission darin, eine effizientere, flexiblere und nachhaltigere Arbeitsweise zu ermöglichen", sagte Christophe Garnier, CEO und Mitbegründer von Upflex. "Im Jahr 2022 haben wir festgestellt, dass Unternehmen weltweit hybride Arbeitsformen einführen und daher bessere Lösungen für deren Implementierung und Verwaltung benötigen. Wir haben in den letzten Monaten ebenfalls beobachtet, dass Unternehmen zunehmend auf Kosteneinsparungen bedacht sind, während sie sich auf eine mögliche wirtschaftliche Rezession zubewegen. Daher bin ich begeistert, dass Upflex ein Teil der Lösung für diese Arbeitgeber sein kann, wenn es darum geht, neue Arbeitsplatzeffizienzen zu schaffen, die die Immobilienkosten senken, sodass sie ihre Mitarbeiter nicht entlassen müssen."

Zu Beginn dieses Jahres hat Upflex seine EMEA-Präsenz durch die Übernahme von WorkClub, einem in Großbritannien ansässigen Aggregator für Coworking-Spaces, ausgebaut. Außerdem ist das Unternehmen eine exklusive, strategische, globale Partnerschaft mit WeWork eingegangen, durch die Hunderte von WeWork-Standorten zum Upflex-Netzwerk mit Tausenden von buchbaren Schreibtischen, Besprechungsräumen und Privatbüros auf der ganzen Welt hinzukommen. Dank unseres Status als einziger Aggregator des WeWork-Bestands profitieren Upflex- und WeWork-Kunden von einer verbesserten Abdeckung und Wahlmöglichkeit bei Arbeitsplätzen. Im Mai gab Upflex eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 30 Mio. US-Dollar unter Führung von WeWork bekannt, an der sich führende strategische und Risikofonds beteiligten, darunter Newmark, Cushman Wakefield, Industry Ventures, Inertia Ventures und GPO Fund.

Zu den weiteren Meilensteinen für Upflex im Jahr 2022 zählen:

Nominierung als Finalist bei den prestigeträchtigsten Preisen im Proptech-Bereich, den Real Estate Tech Awards.

Expansion von 74 auf 120 Länder, darunter China, Japan, Indonesien und Brasilien, und Erhöhung der Präsenz des Unternehmens von 875 auf 1.250 Städte.

Ausbau des globalen Arbeitsplatznetzes von Upflex von 4.900 auf 10.000 Standorte und Erweiterung der Belegschaft um 325 auf insgesamt 1.350 MitarbeiterInnen.

Start einer bedeutenden Partnerschaft mit dem Maklerunternehmen Newmark zum Betrieb von Optality, einer White-Label-Version der Upflex-App. Diese Partnerschaft erweitert die beeindruckende Liste der Maklerpartner von Upflex, darunter Colliers.

Ausweitung des White-Label-Angebots auf globale Flex-Betreiber, darunter der größte britische Flex-Betreiber Landmark, um die Buchung und Bezahlung für alle NutzerInnen an fast 50 Standorten in neun britischen Großstädten sofort und nahtlos abzuwickeln.

Partnerschaft mit Chief Brand Advisory (CBA) im Oktober, um eine neu gestaltete Markenstrategie zu lancieren, in Zusammenarbeit mit dem Gründer von CBA, Brad Kay, als Investor und Berater.

Fortsetzung der Partnerschaft mit der gemeinnützigen Organisation Trees for the Future, um für jeden über die Plattform gebuchten Schreibtisch einen Baum zu pflanzen. Bislang hat Upflex mehr als 20.000 Bäume gepflanzt, was einen erheblichen Beitrag zur Verringerung der globalen Kohlenstoffemissionen und zur Unterstützung einer seiner Kernaufgaben darstellt: der Nachhaltigkeit.

"Upflex wird weiterhin enorme Ressourcen investieren, um die Entwicklung unserer erstklassigen Hybrid-Arbeitstechnologie voranzutreiben", so Ginger Dhaliwal, CPO und Mitbegründerin von Upflex. "Die Zukunft des sich wandelnden Arbeitsplatzes liegt in den Nutzungsdaten, denn Unternehmen wollen fundiertere Entscheidungen über ihre Immobilien treffen. Mit den Echtzeit-Analysen von Upflex sind Unternehmen in der Lage, ihre Arbeitsplatzplanung proaktiv zu gestalten und nachhaltige Strategien zu entwickeln, die ihrem Unternehmen, ihren MitarbeiterInnen und dem Planeten dienen."

Über Upflex:

Upflex (upflex.com) ist eine Workspace-Intelligence-Plattform, die Menschen, Orte und Daten zusammenbringt, um zukunftsorientierten Unternehmen und ihren Mitarbeitern von Start-ups bis hin zu den Fortune 100 die richtigen Arbeitsplatzstrategien zu bieten. Das 2018 als Co-Working-Aggregator und Buchungsplattform gegründete Unternehmen hat kürzlich eine Serie-A-Finanzierung in Höhe von 30 Millionen US-Dollar erhalten, eine exklusive Partnerschaft mit WeWork geschlossen und expandiert, um sein globales Netzwerk zu stärken. Mittlerweile hat sich Upflex über den Status eines Aggregators hinaus entwickelt und verbindet Unternehmen, Raumanbieter und Makler, um ein Ökosystem flexibler und nachhaltiger Arbeitsräume zu schaffen. Upflex setzt Technologien, Dienstleistungen und Erkenntnisse ein, um die Suche nach und die Verwaltung von globalen Arbeitsbereichen einfacher, intelligenter und flexibler zu gestalten.

