Stimmung der Verbraucher im Euroraum steigt im Dezember wie erwartet

Das Verbrauchervertrauen im Euroraum hat sich im Dezember in etwa wie erwartet entwickelt. Wie die EU-Kommission im Rahmen einer Vorabschätzung mitteilte, stieg der von ihr ermittelte Index des Verbrauchervertrauens auf minus 22,2 (November: minus 23,9) Punkte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Stand von minus 22,3 prognostiziert. Der endgültige Wert des Verbrauchervertrauensindex für den Berichtsmonat wird am 6. Januar 2023 veröffentlicht.

US-Baubeginne besser als erwartet - Baugenehmigungen viel schwächer

Die Zahl der Baubeginne in den USA ist im November weniger stark gesunken als erwartet, die Zahl der Baugenehmigungen allerdings geradezu abgestürzt. Wie das Handelsministerium mitteilte, sank die Zahl der Baubeginne gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent auf einen Jahreswert von 1,427 Millionen. Volkswirte hatten ein Minus von 1,8 Prozent prognostiziert. Für Oktober wurde ein revidierter Rückgang von 2,1 (4,2) Prozent gemeldet. Die Zahl der Baugenehmigungen allerdings fiel um 11,2 Prozent auf 1,342 Millionen. Erwartet worden war ein Minus von lediglich 3,0 Prozent. Das für Oktober ursprünglich gemeldete Minus von 2,4 Prozent wurde zudem auf 3,3 Prozent revidiert.

Türkei kritisiert Nicht-Auslieferung von Exil-Journalisten durch Schweden

Die Weigerung Schwedens, einen Journalisten an die Türkei auszuliefern, ist von der türkischen Regierung scharf kritisiert worden. "Die Ablehnung unseres Antrags auf Auslieferung von Bülent Kenes ist eine sehr negative Entwicklung", sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Dienstag vor Journalisten. Der Oberste Gerichtshof Schwedens hatte die Auslieferung des ehemaligen Chefredakteurs der inzwischen eingestellten Zeitung "Today's Zaman" abgelehnt und auf die Gefahr einer "Verfolgung durch die Türkei aufgrund der politischen Überzeugung" verwiesen.

Arbeitgeber müssen Resturlaub gegebenenfalls über Jahre nachzahlen

)--Arbeitgeber müssen ihre Beschäftigten rechtzeitig darauf hinweisen, wenn noch offener Urlaub zu verfallen droht. Ohne einen solchen Hinweis verjähren Urlaubsansprüche auch in Altfällen nicht, wie am Dienstag das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt entschied. Nach einem weiteren Urteil gilt dies auch nach lang andauernder Krankheit, wenn der oder die Beschäftigte die Arbeit vor Ende März des übernächsten Jahres wieder aufgenommen hat.

Regierung will mehr Menschen mit Behinderungen in Arbeitsmarkt bringen

Die Bundesregierung will mehr Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt integrieren und mehr Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen in Arbeit halten. Dazu solle die Ausgleichsabgabe für Arbeitgeber, die trotz Beschäftigungspflicht keinen einzigen schwerbehinderten Menschen beschäftigen, deutlich erhöht werden, berichteten aus dem Gesetzentwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) die Stuttgarter Zeitung und die Stuttgarter Nachrichten. Der Gesetzentwurf soll am Mittwoch im Kabinett beschlossen werden.

Russische Behörden stellen Massenexodus von IT-Fachkräften fest

Die russischen Behörden haben einen Massenexodus von Fachkräften im IT-Bereich festgestellt. "Bis zu zehn Prozent der Angestellten von IT-Unternehmen haben das Land verlassen und sind nicht zurückgekehrt. Insgesamt befinden sich rund 100.000 IT-Spezialisten im Ausland", sagte Digitalminister Maksut Tschadajew am Dienstag laut russischen Nachrichtenagenturen. Ein Großteil der Ausgereisten arbeite jedoch weiterhin für russische Unternehmen.

Göring-Eckardt sieht AfD-Abgeordnete als parlamentarischen Arm von Reichsbürgern

Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) hat erneut auf aus ihrer Sicht gefährliche Verbindungen zwischen AfD-Abgeordneten im Bundestag und der sogenannten Reichsbürger-Szene hingewiesen. "Sie sind der parlamentarische Arm dieser Bewegung", sagte Göring-Eckardt dem Sender ntv. Sie sprach sich daher erneut für eine Überprüfung der Sicherheitsregeln für den Zugang zum Bundestag aus.

KANADA

Okt Einzelhandelsumsatz +1,4% gg Sep

Okt Einzelhandelsumsatz ex Kfz +1,7% gg Sep

USA

Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 3 Wochen Dez +6,4% gg Vorjahr

