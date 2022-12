DJ Aurubis beschließt Investitionspaket - neue Dividendenpolitik

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Kupferkonzern Aurubis will mit umfangreichen Investitionen in den USA, Deutschland und Bulgarien das Wachstum in den kommenden Jahren beschleunigen. Insgesamt will der im MDAX notierte Konzern rund 530 Millionen Euro investieren. Die Rückflüsse der Projekte sollen zu einem erwarteten Ergebnisbeitrag (EBITDA) von in Summe rund 130 Millionen Euro führen.

Teil der vom Aufsichtsrat beschlossenen Maßnahmen sei eine Erweiterungsinvestition zur Verdopplung der Verarbeitungskapazität am Recyclingstandort Aurubis Richmond in Georgia, USA. Zudem investiere Aurubis in das Projekt CRH (Complex Recycling Hamburg) zur Steigerung der Recyclingfähigkeiten in Hamburg und dem Ausbau des Solarparks zur Eigenstromerzeugung am Standort Pirdop in Bulgarien.

"Aurubis beschleunigt das Wachstum im Recycling durch die nächste Ausbaustufe unseres US-Werkes", wird Aurubis-CEO Roland Harings in der Mitteilung zitiert. "Wir stärken unser Kerngeschäft, indem Aurubis in Hamburg in innovative Metallurgie investiert, um effizienter komplexe Sekundärmaterialien zu verarbeiten. Und wir bauen unsere Branchenführerschaft in der nachhaltigen Multimetall-Erzeugung durch Erweiterung unserer Eigenstromerzeugung mittels Erneuerbarer Energien in Bulgarien aus", fügte der Manager hinzu.

Keine Kapitalerhöhung geplant - neue Dividendenpolitik

Die Projekte plane Aurubis im Wesentlichen aus dem laufenden Cash-Flow zu finanzieren, eine Kapitalerhöhung sei hierfür nicht erforderlich.

"Der eingeschlagene Wachstumskurs soll künftig stärker von einer vorausschauenden und flexibleren Dividendenausschüttung getragen werden", so Aurubis weiter. Gleichzeitig stelle Aurubis sicher, dass die Aktionäre weiterhin angemessen am Ergebnis der Gesellschaft beteiligt würden.

Aufgrund des erwarteten beschleunigten Wachstumskurses habe der Aufsichtsrat den Beschluss gefasst, die bisherige Dividendenpolitik, wonach mindestens 25 Prozent des operativen Netto-Konzernergebnisses ausgeschüttet werden, aufzuheben. Die Ausschüttungsquote soll künftig jährlich neu festgelegt werden, wobei dem Finanzierungbedarf der Aurubis AG Rechnung getragen werden soll.

