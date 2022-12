Duravant, Marktführer bei technischen Ausrüstungen, erweitert sein Angebot an Sortier-, Klassifizierungs- und Inspektionsgeräten durch die Übernahme von Multiscan Technologies

Duravant LLC ("Duravant"), ein weltweit führender Anbieter von hochtechnisierten Lösungen für Ausrüstung und Automation in den Bereichen Lebensmittelverarbeitung, Verpackungen und Materialhandhabung, gab heute die Übernahme von Multiscan Technologies ("Multiscan") bekannt, einem führenden Hersteller von Bildverarbeitungslösungen für die lebensmittelverarbeitende Industrie, der seinen Hauptsitz in Alicante (Spanien) hat. Multiscan entwickelt und baut Anlagen für die Sortierung und Inspektion von Obst, Gemüse und anderen landwirtschaftlichen Lebensmittelerzeugnissen. Zusammen mit den Duravant-Betriebsgesellschaften Key Technology und WECO vergrößert Multiscan künftig die Reichweite von Duravant in der automatisierten Lebensmittelverarbeitung und -inspektion durch neue, komplementäre Produkte, Technologien und Anwendungen.

Multiscan ist seit mehr als 25 Jahren führend in der Bildverarbeitungstechnologie. Zum Portfolio des Unternehmens gehören hochintelligente Bildverarbeitungs- und Transportsysteme zum automatischen Sortieren und Klassifizieren von Lebensmitteln sowie Inspektionssysteme mit modernster digitaler Röntgenbildverarbeitung und Informationsmanagement-Software, mit denen die Einhaltung der Lebensmittelsicherheit gewährleistet wird. Multiscan hilft Kunden in mehr als 35 Ländern, ihre Effizienz zu steigern, den Durchsatz zu maximieren und die Qualität der Endprodukte zu gewährleisten.

Mike Kachmer, President und CEO von Duravant, sagte: "Multiscan erweitert unsere Reichweite auf die Agrar- und Lebensmittelmärkte mit intelligenten Inspektionslösungen, die eine hervorragende Ergänzung zu den Angeboten von Key Technology und WECO darstellen. Mit seiner Innovationskultur und seinem Engagement für die Kunden ist dieses Unternehmen eine wunderbare Bereicherung für die Duravant-Familie."

Das Mulitscan-Team von Ingenieuren, Softwareentwicklern und Technikexperten stellt von seinem Fertigungszentrum in Europa aus schlüsselfertige Komplettlösungen zusammen und unterstützt Kunden weltweit direkt oder über ein weit verzweigtes Netzwerk von Händlern und Integratoren. Daneben unterhält Multiscan auch Vertriebs- und Serviceniederlassungen in den Vereinigten Staaten und Chile.

"Wir bei Multiscan sind ganz begeistert von diesem Zusammenschluss mit Duravant, und wir freuen uns besonders auf die Zusammenarbeit mit Key Technology und WECO. Die beeindruckende Präsenz und die Service-Infrastruktur von Duravant werden es uns ermöglichen, schneller als je zuvor zu wachsen und unseren Kunden auch in Zukunft sehr innovative Lösungen mit umfassendem Lebenszyklus-Support zu bieten", sagte Simon Van Olmen, President von Multiscan.

Über Duravant

Duravant mit Hauptsitz in Downers Grove (Illinois, USA) ist ein globales Unternehmen für technische Ausrüstungen mit Produktions-, Vertriebs- und Serviceeinrichtungen in ganz Nord- und Südamerika sowie Europa und Asien. Über sein Portfolio an Betriebsgesellschaften liefert Duravant zuverlässige End-to-End-Prozesslösungen für Kunden und Partner durch technische Fachkompetenz und Integrations-Expertise, Projektmanagement und hervorragende betriebliche Leistungen. Mit seinen weltweiten Vertriebs- und Servicenetzen bietet das Unternehmen einen sofortigen und lebenslangen Jundendienst für alle Märkte, die es in den Bereichen Lebensmittelverarbeitung, Verpackung und Materialhandhabung bedient. Die marktführenden Marken von Duravant stehen für Innovation, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Weitere Informationen finden Sie unter www.duravant.com.

Über Multiscan Technologies

Multiscan Technologies entwickelt und produziert Geräte, bei denen Bildverarbeitungstechnologien für die Sortierung und Kontrolle von Obst und Gemüse sowie anderen Lebensmitteln eingesetzt werden. Multiscan ist ein visionäres Unternehmen, das sich mit Leidenschaft der Entwicklung und Anwendung von Geräten und Systemlösungen widmet, die auf Bildverarbeitungstechnologien für die Agrarwirtschaft basieren, wobei der Schwerpunkt auf einer einzigartigen 360º-Produktanalyse liegt. Multiscan blickt auf mehr als 25 Jahre Erfahrung zurück und bietet differenzierte Lösungen für die Sortierung und Inspektion von Agrar- und Lebensmittelprodukten, die auf vier Schlüsselkonzepten basieren: Kunde, Innovation, globale Reichweite und Nachhaltigkeit. Weitere Informationen finden Sie unter www.multiscan.eu.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221220005013/de/

