The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 20.12.2022.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 20.12.2022

ISIN Name

LU0070000491 GS+ P FONDS EURO KONZEPT

AT0000A2XL92 CLEEN ENERGY JUNGE AKTIE

CA4698871296 JADE POWER TRUST

NO0012740218 AWILCO DRILLING PLC(SNDR)

SE0013409570 FIRST CA.GR. 19/23 FLR

US0181191075 ALLENA PHARMAC. DL -,001

US13200M5085 CAMBER ENERGY INC. DL-,01

US75605L7082 REALNETWORKS NEW DL-,001

US8293923079 SINTX TECHS INC. DL-,01

