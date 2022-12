Dole plc (NYSE: DOLE) kündigte heute die Veröffentlichung seines ersten Nachhaltigkeitsberichts seit der Fusion von Total Produce plc und Dole Food Company im Jahr 2021 an. Der Bericht baut auf den vergangenen Erfolgen auf und stellt den überarbeiteten Nachhaltigkeitsrahmen des Unternehmens vor. Er beinhaltet eine Reihe neuer Ziele in Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance (Environmental, Social and Governance, ESG) bis 2030.

Der Nachhaltigkeitsrahmen von Dole, The Dole Way, konzentriert sich auf eine solide Unternehmensführung und drei Kernsäulen Für die Natur, Für die Menschen und Für die Nahrung -, die ökologische, ethische, soziale und ernährungsbezogene Themen abdecken. Diese drei Säulen schließen die Schlüsselbereiche ein, die wir im Hinblick auf die Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit als besonders wichtig erachten.

Für die Natur: Indem wir uns zur Science Based Target Initiative bekennen, räumt Dole plc dem Klimaschutz neben Wasserwirtschaft, Biodiversität, Abfallmanagement, Verpackungsreduzierung und Innovation oberste Priorität ein.

Für die Menschen: Dole beschäftigt weltweit 38.500 Menschen direkt und unterhält Partnerschaften mit Drittanbauern auf der ganzen Welt. Wir wollen dabei ein erstklassiger Arbeitgeber sein, lokale Gemeinschaften unterstützen und die Menschenrechte in unserer Lieferkette schützen.

Für die Nahrung: Dole engagiert sich für eine gesunde Ernährung und verbessert den Zugang zu frischen Produkten durch Partnerschaften und Spenden.

"Dole hat in zahlreichen Frischobst- und -gemüsesegmenten eine marktführende Position eingenommen, indem wir Nachhaltigkeit in unsere Wachstumsmodelle integriert haben", so Rory Byrne, Chief Executive Officer von Dole plc. "In Anbetracht des Klimawandels konzentrieren wir uns darauf, die damit verbundenen Risiken zu erkennen, uns auf die Auswirkungen auf unsere Geschäftstätigkeit einzustellen und unsere eigenen Einflüsse auf ein Minimum zu reduzieren. Wir sind uns auch der besonderen Rolle bewusst, die wir bei der Verbesserung des Lebens der Menschen einnehmen können, und freuen uns über den Beitrag, den Dole zur Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden leisten kann."

Der Bericht legt außerdem den Grundstein für die Förderung regenerativer Anbaumethoden in den eigenen und verbundenen Betrieben von Dole, wodurch die ehrgeizigen Klimaziele des Unternehmens unterstützt werden.

Zu den Highlights des Berichts gehören Dole plcs:

Erstmalige Ermittlung des globalen CO2-Fußabdrucks einschließlich der Messung und Kontrolle von Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen, was zu einer Verringerung der Scope-1- und Scope-2-Emissionen um 4 führt (2021 gegenüber 2020)

Investitionen in erneuerbare Energien mit zwei 2,8-Megawatt-Windturbinen auf dem Gelände von Dole Fresh Vegetables in Soledad, Kalifornien, und der Installation einer neuen Solaranlage mit einer Kapazität von 120 kWp am Standort Belfast, Irland

Auszeichnung von Doles Tochtergesellschaft Standard Fruit Company de Costa Rica S.A. durch die Amerikanisch-Costa-ricanische Handelskammer (AmCham) für ihr innovatives Projekt "De la Mano con Dole". Das Projekt hat positive Auswirkungen auf die soziale Entwicklung der Beschäftigten und ihrer Familien, indem es die Methodik des Business Multidimensional Poverty Index (bMPI) anwendet, der Armut nicht nur anhand des Pro-Kopf-Einkommens misst, sondern auch anhand des Zugangs zu Gesundheitsversorgung, Bildung, Wohnraum, Arbeit, sozialem Schutz und 16 weiteren Schlüsselindikatoren.

Xavier Roussel, Chief Marketing and Sustainability Officer von Dole plc, erklärte: "Auch wenn frische Produkte im Vergleich zu anderen Lebensmitteln einen geringen ökologischen Fußabdruck haben, gibt es noch viel zu tun, um unsere Auswirkungen auf die Umwelt weiter zu verringern und uns an die Folgen des Klimawandels anzupassen. Wir wollen diese Herausforderungen langfristig mit gleichgesinnten Partnern entlang der Lieferkette angehen. Durch unser vertikal integriertes Geschäftsmodell können wir vieles zunächst in unseren eigenen Betrieben erforschen, bevor wir unsere angeschlossenen Landwirte einbeziehen, was entscheidend ist, um den Wandel in der Branche voranzutreiben."

Er fügte hinzu: "Indem wir unsere wichtigsten Ressourcen schützen unsere Mitarbeiter, die Natur um uns herum und die Lebensmittel, die wir in die Welt liefern können wir einen Beitrag für die Gesellschaft leisten und werden auch in Zukunft erfolgreich sein."

Um den vollständigen Dole plc 2022 Corporate Responsibility Sustainability Report einzusehen, klicke Sie bitte hier oder besuchen Sie www.doleplc.com.

Über Dole plc

Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich frischer Produkte produziert, vermarktet und vertreibt Dole Plc eine breite Palette an frischem Obst und Gemüse aus der Region und aus der ganzen Welt. Wir setzen uns engagiert und leidenschaftlich dafür ein, die Anforderungen unserer Kunden in über 75 Ländern zu erfüllen und es ist unser Ziel, die Welt zu einem gesünderen und nachhaltigeren Ort zu machen. Weitere Informationen finden Sie unter www.doleplc.com

