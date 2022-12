Es sieht so aus, als ob es bei Alpha Lithium ISIN: CA02075X1033 nach einer Bodenbildung wieder in Richtung Norden gehen kann. Der Kurs hat sich wieder in den Bereich des charttechnischen Widerstands begeben und wenn dieser nachhaltig gewonnen werden kann, wäre das eine gute Ausgangsbasis für Gewinne. Die Lithium-Aktie sollte aber nur für das Trading eingesetzt werden und von Anlegern mit starken Nerven. Die Kursbewegungen sind manchmal atemberaubend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...