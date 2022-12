Seit letzten Donnerstag können sie in ihrer Stadt in der drittgrößten Aldi Süd Filiale einkaufen gehen. Der Discounter hat dort eine moderne, luftige Filiale gebaut - mit 10 Meter hohen Decken und in einem neuen Design, das die Frische der Lebensmittel von Aldi Süd unterstreicht. Foto © Aldi Süd Auf insgesamt 1.700 Quadratmetern Verkaufsfläche erwartet...

Den vollständigen Artikel lesen ...