Mit seinen sechs Zweckbauten macht die neue 560.000 ft² große Einrichtung Maersk, das ganzheitliche Logistikunternehmen, zu dem größten Logistik- und Lagerhausanbieter des Landes mit einem Gesamtfußabdruck von mehr als 1,3 Millionen ft² in sieben Städten. Foto © Maersk Maersk nahm seinen neuen Integrated Logistics Park, in Port Qasim, in Pakistan in...

Den vollständigen Artikel lesen ...