HAUSHALT - Der Bund wird in diesem Jahr weniger Schulden machen als ursprünglich geplant. Statt des geplanten Defizits in Höhe von 139,6 Milliarden Euro wird er am Ende des Jahres Kredite in einer Größenordnung von 125 Milliarden aufgenommen haben. Dies erfuhr das Handelsblatt von mehreren Vertretern der Bundesregierung und der Ampel-Parteien. Der endgültige Haushaltsabschluss wird im Januar bekanntgegeben. Die Zahlen sind daher noch etwas im Fluss. "Aber es würde doch sehr verwundern, wenn die Verschuldung die Marke von 130 Milliarden Euro übersteigen würde", hieß es in Regierungskreisen. (Handelsblatt)

INFLATION - Die hohe Inflation dürfte die Schwarzarbeit in Deutschland in diesem Jahr spürbar steigen lassen. Dies geht aus Berechnungen des Linzer Finanzwissenschaftlers Friedrich Schneider hervor, die dem Handelsblatt vorliegen. Demnach wird die Schattenwirtschaft in Deutschland im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um 22,1 Milliarden auf ein Volumen von 360,3 Milliarden Euro steigen. Das entspricht 10,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Neben Schwarzarbeit bezieht Schneider auch unerlaubte Aktivitäten wie illegale Arbeitnehmerüberlassung, Drogenhandel, Schmuggel oder Prostitution in seine Berechnungen ein. (Handelsblatt)

MERZ/ATOM - Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz geht nach einem Bericht von Bild nicht mehr davon aus, dass die drei Kernkraftwerke in Deutschland über April 2023 hinaus am Netz bleiben werden. In einer Schaltkonferenz mit den CDU-Fraktionschef der Länder am (gestrigen) Dienstag sagte Merz demnach, eine Laufzeitverlängerung sei über April hinaus nicht mehr möglich. Die Bundesregierung habe bislang keine neuen Brennstäbe bestellt. Damit fehle die Voraussetzung für den Weiterbetrieb der drei letzten Meiler, sagte Merz in der einstündigen Sitzung. Bild beruft sich auf Angaben von Teilnehmern. (Bild)

GRÜNE/KLIMA - Die Grünen vollziehen nach Informationen von Welt in einem entscheidenden Punkt der Klimaschutzpolitik eine Kehrtwende. Nachdem die Partei über Jahre die Abscheidung und Speicherung von CO2 im Boden abgelehnt hat, kommt ein Bericht des von Robert Habeck geführten Wirtschafts- und Klimaschutzministeriums nun zu einem anderen Ergebnis. In dem Entwurf des Berichts, der Welt vorliegt, heißt es: "Die Erfordernis von CCS mit der Zielsetzung von Netto-Null-Emissionen (ist) in den aktuellen Studien gemeinsamer Konsens." (Welt)

GKV - Gesetzlich Versicherte müssen 2023 mit steigenden Zusatzbeiträgen rechnen, sie fallen aber nach Auskunft des Spitzenverbands der Krankenkassen im Schnitt weniger hoch aus als erwartet: Bisher lägen Ankündigungen von über 50 Krankenkassen vor, die zusammen mehr als 85 Prozent der GKV-Mitglieder vertreten, sagte die Verbandsvorsitzende Doris Pfeiffer. Vor diesem Hintergrund sei zum Jahresanfang mit einem durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz von insgesamt 1,5 Prozent zu rechnen. "Mit einem Durchschnitt von plus 0,2 Prozentpunkten haben es die Krankenkassen geschafft, praktisch rund ein Drittel unter dem vom Bundesgesundheitsministerium angekündigten Beitragsanstieg von 0,3 Prozentpunkten zu bleiben", so Pfeiffer. (Funke Mediengruppe)

ESM - Pierre Gramegna, der neue geschäftsführende Direktor des Euro-Rettungsschirms ESM, rechnet trotz steigender Zinsen, Rezession und hoher Staatsverschuldung in einigen Euro-Ländern auf absehbare Zeit nicht mit einer neuen Schuldenkrise in der Eurozone. "Wir stehen nicht vor einer neuen Schuldenkrise", sagte Gramegna. "Wer heute schon die nächste Schuldenkrise ankündigt, irrt. Zum einen ist das Bruttoinlandsprodukt in den meisten Euro-Ländern nach dem Ende der Pandemie stark gewachsen und das hilft jetzt. Außerdem wird das Geld aus dem EU-Wiederaufbauprogramm in den kommenden vier Jahren weiter fließen und die nationalen Volkswirtschaften stützen. Und die hohe Inflation, die uns anderswo Sorgen bereitet, lässt die Schuldenlast automatisch sinken." (Welt)

BUNDESBANK - Claudia Buch, im Bundesbank-Vorstand für Finanzstabilität zuständig, fordert eine höhere Risikovorsorge. Viele Jahre lang waren die Kreditrisiken sehr gering, die Insolvenzen sind sogar gesunken. "Entsprechend ist die Risikovorsorge der Banken zurückgegangen. Das heißt aber auch: Zukünftige negative Entwicklungen werden unterschätzt", so Buch. Bereits jetzt seien einige Risiken eingetreten. "Die Banken haben Verluste auf Wertpapiere realisiert. Künftig könnten sich wirtschaftliche Schwierigkeiten bei Unternehmen und Haushalten verstärken." (FAZ)

VW - Die VW-Gesamtbetriebsrats-Vorsitzende Daniela Cavallo warnt eindringlich vor den gravierenden Folgen einer Deindustrialisierung für Deutschland. "Wenn der Druck auf solche Unternehmen noch größer wird, sehe ich die Gefahr einer Deindustrialisierung", sagt sie im Interview. "Die USA versuchen, auch deutsche Investoren mit Subventionen und niedrigen Energiekosten anzulocken." Vor allem energieintensive Betriebe in Deutschland kämen nach dem Wegfall günstigen russischen Gases in Bedrängnis. Arbeitsplätze seien so politisch wie nie. (Augsburger Allgemeine)

