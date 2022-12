Die Aktie der Deutschen Post hatte bereits an den vergangenen Handelstagen Federn lassen müssen. Und eine Meldung aus den USA könnte bei den Anteilscheinen des Bonner Logistikriesen für zusätzlichen Gegenwind sorgen. So hat Konkurrent Fedex im jüngsten Geschäftsquartal trotz Sparmaßnahmen deutlich weniger verdient.In den drei Monaten bis Ende November ging der Nettogewinn gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum von 1,0 Milliarden auf 788 Millionen US-Dollar zurück, wie Fedex am Dienstag nach ...

