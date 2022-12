KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist nach eigenen Angaben zu einer Reise in die USA aufgebrochen, um über weitere Waffenlieferungen zu verhandeln. "Ich bin in die USA abgeflogen, um die Stabilität und Verteidigungsfähigkeit der Ukraine zu stärken", teilte Selenskyj am Mittwoch per Twitter mit. Er bestätigte vorherige Berichte über ein geplantes Treffen mit US-Präsident Joe Biden und einen Auftritt vor dem Kongress.

Es ist die erste Auslandsreise von Selenskyj seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine am 24. Februar. Der 44-Jährige hat seine bisherigen Auftritte vor ausländischem Publikum stets per Videoschalte absolviert. Die Hauptstadt Kiew verließ der Präsident nur zu Reisen innerhalb des Landes, zuletzt war er am Dienstag in der heiß umkämpften Frontstadt Bachmut, um die Soldaten zu motivieren./bal/DP/jha