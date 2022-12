DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die Europäische Kommission hat die staatlichen Hilfen für den Gaskonzern Uniper und Securing Energy for Europe GmbH (Sefe), vormals Gazprom Germania, genehmigt. Wie die Brüsseler Behörde mitteilte, wurden die Beihilfevorschriften erfüllt. Um die Gasversorgung in Deutschland zu sichern, hatte die Bundesregierung die angeschlagenen Gasunternehmen in das Eigentum des Bundes überführt.

Das Rettungspaket für Uniper umfasst u.a. eine Kapitalerhöhung über 8 Milliarden Euro sowie die Schaffung von Genehmigtem Kapital in Höhe von bis zu 25 Milliarden Euro, um künftige Verluste in den Jahren 2022 bis 2024 zu kompensieren. Der Bund wird nach der Übernahme der Uniper-Anteile von Fortum und der Kapitalerhöhung mit 99 Prozent an dem Versorger beteiligt sein.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

AURUBIS (07:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr 2021/22 (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie und Dividende in Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG GESCHÄFTSJAHR Gj21/22 ggVj Zahl Gj20/21 Umsatz 18.337 +12% 6 16.300 EBIT operativ 537 +47% 5 366 Ergebnis vor Steuern operativ 584 +66% 6 353 Ergebnis nach Steuern operativ 387 +45% 7 266 Ergebnis je Aktie operativ 9,17 +50% 6 6,10 Dividende je Aktie 2,10 +31% 7 1,60

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 GfK-Konsumklimaindikator Januar PROGNOSE: -38,0 Punkte zuvor: -40,2 Punkte - US 14:30 Leistungsbilanz 3Q PROGNOSE: -222,0 Mrd USD 2. Quartal: -251,09 Mrd USD 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Dezember PROGNOSE: 101,2 zuvor: 100,2 16:00 Verkauf bestehender Häuser November PROGNOSE: -5,9% gg Vm zuvor: -5,9% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 14.057,00 +0,5% E-Mini-Future S&P-500 3.867,25 +0,5% E-Mini-Future Nsdq-100 11.231,75 +0,5% Nikkei-225 26.387,72 -0,7% Schanghai-Composite 3.062,32 -0,4% Hang-Seng-Index 19.118,21 +0,1% +/- Ticks Bund -Future 135,81 -15 Dienstag: INDEX Schluss +/- DAX 13.884,66 -0,4% DAX-Future 13.988,00 +0,2% XDAX 13.919,69 +0,2% MDAX 24.962,50 -0,2% TecDAX 2.901,74 -1,1% EuroStoxx50 3.802,49 -0,2% Stoxx50 3.659,10 -0,3% Dow-Jones 32.849,74 +0,3% S&P-500-Index 3.821,62 +0,1% Nasdaq-Comp. 10.547,11 +0,0% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 135,96 -124

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem steigenden DAX rechnen Marktteilnehmer am Mittwoch zur Handelseröffnung. Der DAX wird am frühen Morgen 0,6 Prozent höher berechnet bei etwa 13.970 Punkten. Händler verweisen auf die günstigen Vorlagen der Wall Street: Dort hat der Dow die Serie schwächerer Handelstage am Dienstag beendet. Von den asiatischen Börsen, den wenig veränderten Renditen oder dem knapp behaupteten Euro kommen dagegen keine Impulse, auch die Ölpreise treten auf der Stelle. Die Umsätze dürften Richtung Jahresende weiter zurückgehen.

Rückblick: Knapp behauptet - Auf der einen Seite belastete der "Japan-Schock", auf der anderen Seite stützten sinkende Energiepreise und die im November deutlich langsamer gestiegenen deutschen Erzeugerpreise. Bei den Branchenindizes fielen die Stoxx-Indizes der Autohersteller und der Technologie-Aktien um bis zu 1,4 Prozent. Der Index der Banken zog dagegen im Gefolge steigender Marktzinsen um 1,7 Prozent an, der Index der Versicherer um 0,2 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Im DAX stiegen Deutsche Bank um 5,7 Prozent, Munich Re um 0,8 Prozent und Allianz um 0,3 Prozent. Im MDAX zogen Commerzbank um gut 9 Prozent an. Die Verliererseite wurde im DAX von Siemens Healthineers angeführt, sie fielen um 4,4 Prozent. Vonovia verloren 2,8 Prozent. Im MDAX fielen Aroundtown um 9,7 Prozent und LEG Immobilien um 3,7 Prozent. In der zweiten Reihe stiegen Hugo Boss mit einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank um gut 2 Prozent. Dagegen standen Rheinmetall (-2,8%) mit dem Desaster um den Schützenpanzer Puma erneut unter Druck. Für die Aktie von Pfeiffer Vacuum ging es um 1,7 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen die Umsatzprognose für das noch laufende Gesamtjahr erhöht hatte. Klöckner zeigten sich nach anfänglicher Schwäche gut behauptet. Das Unternehmen baut das Geschäft in Nordamerika mit der Übernahme der National Material of Mexico aus. Compleo (-82%) steht vor dem Aus, was sich zuletzt bereits angedeutet hatte. Dem Ladetechnikspezialisten droht die Zahlungsunfähigkeit.

XETRA-NACHBÖRSE

Für die Aurubis-Aktie ging es nach unten. Der Prognosekorridor des operativen Vorsteuerergebnisses für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 wurde zwischen 400 Millionen und 500 Millionen Euro festgelegt. Im Vorjahr hatte Aurubis hier die Bandbreite mit 500 Millionen bis 600 Millionen Euro angegeben. Der Kupferkonzern will den Aktionären für das abgelaufene Geschäftsjahr allerdings eine höhere Dividende zahlen. Je Aktie sollen die Anteilseigner laut Mitteilung 1,80 Euro erhalten nach 1,60 Euro im Vorjahr. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 2,0 Prozent niedriger gestellt. Für die Uniper-Aktie ging es um 3 Prozent nach unten. Nachdem die EU-Kommission die staatlichen Hilfen genehmigt hat, will der Gaskonzern umgehend mit der Umsetzung der Stabilisierungsmaßnahmen beginnen. Die Morphosys-Aktie zeigte sich kaum verändert. Das Unternehmen muss sich nach einem neuen Finanzvorstand umschauen.

USA - AKTIEN

Etwas fester - Nach zuletzt vier Handelstagen mit Abgaben hat die Wall Street am Dienstag eine leichte Erholung verzeichnet. Die überraschende Zinswende der japanischen Notenbank sorgte für einen volatilen Verlauf - die Indizes pendelten zwischen leichten Auf- und Abschlägen. Erst im späten Handel setzte sich dann die Erholungsbewegung durch. Auslöser der jüngsten Verluste waren Befürchtungen, dass die US-Notenbank mit ihrer rigorosen Geldpolitik die Wirtschaft in eine Rezession treiben könnte. Bei den Einzelwerten fielen Wells Fargo um 2,0 Prozent. Die US-Bank muss eine Milliardenstrafe zahlen. Die EU-Kommission will die geplante Übernahme von VMware (-0,2%) durch den US-Halbleiterhersteller Broadcom (-1,0%) vertieft prüfen.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,26 +2,1 4,24 353,2 5 Jahre 3,79 +7,1 3,72 252,9 7 Jahre 3,77 +9,8 3,68 233,4 10 Jahre 3,69 +10,4 3,58 217,9 30 Jahre 3,74 +10,8 3,63 184,1

Für die Renditen am US-Anleihemarkt ging es nach der Entscheidung der BoJ vor allem am langen Ende kräftig nach oben. Die Rendite zehnjähriger Papiere gewann 10,4 Basispunkte auf 3,69 Prozent. "Die US-Notenbank, die EZB und die BoJ haben zuletzt allesamt mit einer aggressiven Haltung überrascht. Wir würden die EZB und die BoJ angesichts des dramatischen Wechsels im Tonfall als Schocks erster Ordnung einstufen", sagte Steve Englander, Leiter der globalen G10-Devisenforschung und der Makrostrategie für Nordamerika bei der Standard Chartered Bank.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0612 -0,1% 1,0625 1,0625 -6,7% EUR/JPY 140,17 +0,1% 140,01 139,50 +7,1% EUR/CHF 1,0769 +0,1% 1,0793 1,0788 -5,0% EUR/GBP 0,8728 +0,1% 0,8718 0,8759 +3,9% USD/JPY 132,12 +0,3% 131,76 131,36 +14,8% GBP/USD 1,2157 -0,2% 1,2185 1,2131 -10,2% USD/CNH 6,9768 +0,2% 6,9621 6,9667 +9,8% Bitcoin BTC/USD 16.837,69 -0,2% 16.868,96 16.831,53 -63,6%

Am Devisenmarkt legte der Yen in Reaktion auf die BoJ-Entscheidung zum Dollar kräftig zu und verzeichnete den größten Tagesgewinn seit 2009. Für die US-Währung wurden 131,74 Yen gezahlt. Am Montagabend kostete der Dollar noch 136,80 Yen. Der Dollar-Index verlor 0,7 Prozent.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,36 76,23 +0,2% +0,13 +11,1% Brent/ICE 80,16 79,99 +0,2% +0,17 +10,6%

Die Ölpreise profitierten weiter von den Plänen der US-Regierung, die strategischen Ölreserven der USA wiederaufzustocken, und dem schwächeren Dollar. Für Brent und WTI ging es um bis zu 1,1 Prozent nach oben.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.813,90 1.817,88 -0,2% -3,98 -0,9% Silber (Spot) 23,97 24,20 -0,9% -0,23 +2,8% Platin (Spot) 1.006,95 1.012,40 -0,5% -5,45 +3,8% Kupfer-Future 3,81 3,80 +0,2% +0,01 -13,7%

Der Goldpreis legte mit dem nachgebenden Dollar deutlich zu. Die Feinunze gewann 1,7 Prozent und sprang wieder über die Marke von 1.800 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

UKRAINE-KRIEG

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will US-Medienberichten zufolge am Mittwoch bei seiner ersten Auslandsreise seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen sein Land Washington besuchen. Der Nachrichtensender CNN berichtete am Dienstag, geplant sei ein Treffen mit US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus. Laut dem Nachrichtensender Fox News und der Website "Punchbowl News" ist auch ein Besuch des Kongresses vorgesehen.

ÖL-LAGERDATEN USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 3,1 Millionen Barrel gesunken, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Anstieg um 7,8 Millionen Barrel gemeldet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 4,5 Millionen Barrel nach plus 0,9 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 0,3 Millionen und bei Benzin ein Plus von 1,3 Millionen Barrel.

AGRARSEKTOR EUROPA

Die Vogelgrippe hat Europa im vergangenen Jahr so heftig getroffen wie nie zuvor. Es handle sich um den "verheerendsten Ausbruch" der Geschichte, erklärten am Dienstag die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA), das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) und die EU. Zwischen Oktober 2021 und September 2022 seien rund 2.500 Vogelgrippe-Ausbrüche in landwirtschaftlichen Betrieben in 37 europäischen Staaten festgestellt worden.

THYSSENKRUPP

Die Werkstoffparte der Thyssenkrupp AG ist Ziel eines Hacker-Angriffs geworden. Die Hacker hätten auch die Konzernzentrale des Konzerns im Visier. Der Angriff sei frühzeitig von Mitarbeitern der Cybersicherheit bemerkt und ein Team gebildet worden, um den Angriff zu begrenzen und zu beenden. Andere Bereiche des Thyssenkrupp-Konzerns seien nicht betroffen.

AURUBIS

- Der Kupferkonzern will seinen Aktionären für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende von 1,80 Euro je Aktie zahlen nach 1,60 Euro im Vorjahr. Das operative Ergebnis vor Steuern für das Geschäftsjahr 2021/22 per Ende September betrage 532 Millionen nach 381 Millionen Euro im Vorjahr. Der Prognosekorridor des operativen EBT für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 wurde zwischen 400 Millionen und 500 Millionen Euro festgelegt, so das Unternehmen weiter. Im Vorjahr hatte Aurubis hier die Bandbreite mit 500 Millionen bis 600 Millionen Euro angegeben.

- Aurubis will zudem mit umfangreichen Investitionen in Höhe von rund 530 Millionen Euro das Wachstum in den kommenden Jahren beschleunigen. Die Rückflüsse der Projekte sollen zu einem erwarteten Ergebnisbeitrag (EBITDA) von in Summe rund 130 Millionen Euro führen. Die Projekte plane Aurubis im Wesentlichen aus dem laufenden Cash-Flow zu finanzieren, eine Kapitalerhöhung sei nicht erforderlich. Zudem habe der Aufsichtsrat den Beschluss gefasst, die bisherige Dividendenpolitik, wonach mindestens 25 Prozent des operativen Netto-Konzernergebnisses ausgeschüttet werden, aufzuheben. Die Ausschüttungsquote soll künftig jährlich neu festgelegt werden, wobei dem Finanzierungbedarf der Aurubis AG Rechnung getragen werden soll.

UNIPER

Die EU-Kommission hat die staatlichen Hilfen für den Gaskonzern Uniper und Securing Energy for Europe GmbH (Sefe), vormals Gazprom Germania, genehmigt. Wie die Behörde mitteilte, wurden die Beihilfevorschriften erfüllt. Das Unternehmen will umgehend mit der Umsetzung der Stabilisierungsmaßnahmen beginnen. Dazu gehören unter anderem eine Reihe von Veräußerungen. Im Rahmen der EU-Genehmigung habe sich der Bund verpflichtet, seinen Anteil bis spätestens 2028 auf maximal 25 Prozent plus eine Aktie zu reduzieren, hieß es. Die von der Hauptversammlung am 19. Dezember 2022 beschlossene Kapitalerhöhung werde nun umgehend umgesetzt. Zudem sei geplant, einen Teil des Genehmigten Kapitals noch in 2022 auszunutzen, so Uniper weiter.

SIEMENS GAMESA

Die Aktionäre des verlustträchtigen Windturbinenherstellers sollen Ende Januar über den Börsenrückzug des Unternehmens abstimmen. Die außerordentliche Hauptversammlung wurde für den 25. Januar 2023 terminiert. Überraschungen dürfte es bei dem Treffen nicht geben, da Siemens Energy sich im Zuge eines Übernahmeangebots knapp 93 Prozent der Anteile gesichert hat.

MORPHOSYS

muss sich nach einem neuen Finanzvorstand umschauen. Wie das Unternehmen mitteilte, wird Sung Lee, Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied des Vorstands, aus persönlichen Gründen zurück nach Kalifornien ziehen. Sein letzter Tag bei Morphosys werde der 17. März 2023 sein. Die Suche nach einem Nachfolger habe bereits begonnen.

ALLGEIER

rechnet nach deutlichem Wachstum im laufenden Jahr 2023 mit weiteren Zuwächsen. Der Umsatz wird kommendes Jahr zwischen 500 Millionen bis 540 Millionen Euro erwartet. Das erwartete bereinigte EBITDA betrage zwischen 65 Millionen und 71 Millionen Euro, die entsprechende bereinigte EBITDA-Marge werde bei 13 Prozent erwartet. Vergangenes Jahr hatte das Unternehmen 403 Millionen Euro erlöst.

ONLINE-BANK N26

muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen. N26 und Jan Kemper hätten sich darauf geeinigt, dass er seine Aufgaben als CFO sowie die Interim-Rolle des Chief Operating Officer abgeben werde, teilte die Bank mit.

FEDEX

Das US-Logistikunternehmen sieht sich weiterhin mit einer schwachen Nachfrage nach Paketen konfrontiert, insbesondere für Express-Zustellungen. Dies hat im zweiten Quartal erneut zu einem niedrigeren Gewinn und neuen Plänen für Kostensenkungen geführt.

NIKE

Der US-Sportartikelhersteller hat in seinem zweiten Geschäftsquartal den Umsatz dank einer starken Nachfrage deutlich gesteigert. Die Bruttomarge litt jedoch unter den Rabattaktionen, die Nike wegen der hohen Lagerbestände durchführte. Sie sank im zweiten Quartal um 300 Basispunkte auf 42,9 Prozent.

TWITTER

Chef Elon Musk hat seinen Rücktritt von der Unternehmensspitze des Onlinedienstes in Aussicht gestellt. Er werde zurücktreten, sobald er jemanden finde, der töricht genug sei, den Job zu nehmen, schrieb Musk in dem Onlinedienst in einer Reaktion auf eine Umfrage, bei der die Mehrheit der Teilnehmenden für Musks Ablösung als Firmenchef stimmte. Er werde dann die Software- und Server-Teams bei Twitter leiten.

