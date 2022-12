NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag anlässlich des vom Brenntag-Aktionär Primestone Capital geforderten Stopps der geplanten Übernahme von Univar Solutions auf "Overweight" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Analyst Chetan Udeshi sieht in der Übernahme von Univar auch weiterhin eine starke industrielle Logik und ein großes Gewinn- beziehungsweise Wertsteigerungspotenzial. Lediglich der Zeitpunkt der Transaktion sei nicht ideal, da der Markt Bedenken wegen der überhöhten Gewinne der Chemiehändler in den vergangenen zwei Jahren und den unsicheren Konjunkturaussichten für 2023 habe, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2022 / 19:45 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.12.2022 / 00:15 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1DAHH0

BRENNTAG-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de