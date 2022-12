The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.12.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.12.2022



ISIN Name

XS2256858197 PW BEST G.I. 20/22

DE000HLB4UY5 LB.HESS.-THR. IHS 18/22

XS1731823255 TELEFON.EUROPE 17/UND.FLR

DE000NLB1YY5 NORDLB OPF S.1102

DE000A1H56E7 APO TOPDIVIDENDE EUROPA INVESTMENT

