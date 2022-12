Der Dax notiert im frühen Handel höher und kratzt an der 14.000-er-Marke. Diese gibt die Richtung im heutigen Intraday-Handel vor. Am gestrigen Dienstag gab es noch umgekehrte Vorzeichen, der deutsche Leitindex lag vor Börsenstart deutlich im Minus, nachdem die Bank of Japan die Anleger mit einem Paukenschlag überrascht hatte. Die japanische Zentralbank hat das Notenbankprogramm ...

Den vollständigen Artikel lesen ...