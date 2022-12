Das Wachstum ist einerseits auf die anhaltend solide Nachfrage nach Halbleitern zurückzuführen und andererseits auf die eigenen Ambitionen bei der Entwicklung der nächsten Generation an Computer-Chips.Genf - Die Cybersecurity-Firma Wisekey passt die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr 2022 leicht nach oben an. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 wird gleichzeitig bestätigt. Das Unternehmen rechnet für das auslaufende Geschäftsjahr mit einem Umsatz von mehr als 24,5 Millionen US-Dollar, wie es am Mittwoch mitteilte. Bislang wurde ein Umsatz von 24,5 Millionen in Aussicht gestellt.

