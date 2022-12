Die 2022 kräftig gestiegenen Zinsen haben hochbewertete Technologieaktien wie Adobe mächtig unter Druck gesetzt. Die Nasdaq-Aktie (336,89 US-Dollar; US00724F1012) liegt YTD 40% hinten. Das zwölf Monate in die Zukunft gerichtete KGV schrumpfte seit Jahresbeginn von 41 auf 30 - so günstig handelte der Wert seit zehn Jahren nicht mehr, obwohl sich an der fundamentalen Verfassung wenig geändert hat. Das belegen einmal mehr die Ergebnisse zum abgelaufenen Gj. 2021/22 (per 2.12.) sowie der 2022/23er-Ausblick. Das Umsatzplus von 12% auf 17,6 Mrd. Dollar konnte sich sehen lassen, auch wenn das Wachstum nicht an die annualisierten Steigerungsraten der vergangenen fünf Jahre (+19% p. a.) anknüpfen kann. Das EPS (Non-Gaap) legte um 10% auf 13,71 Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...