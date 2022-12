Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: #42 Automatisierte Asset Auswahl Zu Gast: Harald Fuchs, Head of Austria bei ARTS. Schon mal, was von computergestützten Anlageverhalten gehört? ARTS folgt einem quantitativen Ansatz. Nicht Fondmanager sind für die Asset-Auswahl verantwortlich, sondern ein im Hintergrund laufendes Computerprogramm. So können Emotionen wie Angst oder Gier ausgeklammert werden. Von welchen Vorteilen sprechen wir hier also genau? Wo liegen die Vorteile einer Dachfond-Konstruktion? Wie kann man sich die Arbeit eines quantitativen Fond-Anbieters vorstellen? Diese und weitere Fragen werden in der neuen Folge des Podcast beantwortet. Kostenloses Depot inkl. Prämie: wertpapierdepot.dad.at ...

