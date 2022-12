DJ IMK erhöht Prognosen für Wirtschaftsentwicklung 2022 und 2023

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) hat seine Prognosen für die wirtschaftliche Entwicklung angehoben und erwartet nun für 2022 eine Zunahme des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 1,8 Prozent. Im September hatte das IMK lediglich ein Plus von 1,6 Prozent prognostiziert. Im kommenden Jahr werde die Wirtschaft zwar um 0,3 Prozent im Jahresmittel schrumpfen - im September waren die Ökonomen allerdings noch von einem BIP-Rückgang um 1,0 Prozent ausgegangen.

"Der massive Anstieg der Energiepreise als Folge des Ukraine-Kriegs, deutlich höhere Kosten für Lebensmittel sowie Lieferengpässe, die sich nur langsam auflösen, belasten die Konjunktur in Deutschland so stark, dass sie im Winterhalbjahr in die Rezession gerät", erklärte das Institut. Doch gemessen an den enormen Herausforderungen zeige sich die deutsche Wirtschaft robust - auch, weil die massive staatliche Entlastungspolitik Wirkung zeige. Vor allem die Energiepreisbremsen seien wesentliche Gründe dafür, dass der private Konsum im kommenden Jahr nicht so stark einbrechen werde wie noch im Frühherbst erwartet.

Die Lage am Arbeitsmarkt bleibe trotz der leichten Rezession im Winter und der eher zögerlichen Erholung im weiteren Jahresverlauf relativ stabil. Die Arbeitslosigkeit sinke im Jahresdurchschnitt 2022 moderat und werde 2023 trotz eines leichten Wiederanstiegs noch geringfügig unter dem Wert von 2021 bleiben. Allerdings werde in diesem Winter die Kurzarbeit wieder spürbar zunehmen. Die Inflationsrate gehe etwas zurück, von 7,8 Prozent im Mittel 2022 auf 5,1 Prozent 2023, sie bleibe damit jedoch weiterhin auf hohem Niveau. Die starke Teuerung drücke auf die realen Einkommen.

Der private Konsum wachse 2022 im Jahresmittel noch um 4,4 Prozent, sinke im kommenden aber um 1,3 Prozent. Die Ausrüstungsinvestitionen entwickeln sich laut IMK-Prognose vergleichsweise robust: 2022 steigen sie um 3,2 Prozent im Jahresmittel, 2023 um 2,7 Prozent. Einen starken Einbruch verzeichne der Bausektor, weil neben den Kosten auch die Zinsen für Immobilienkredite deutlich gestiegen seien: Das IMK rechne mit einem Rückgang der Bauinvestitionen um 5,2 Prozent im kommenden Jahr.

Lieferprobleme dürften sich lösen

"Die deutsche Wirtschaft erweist sich als widerstandsfähig", schrieben die Konjunkturexpertinnen und -experten des IMK in ihrer neuen Prognose. Allerdings zeige sich dahinter ein gemischtes Bild. Die weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen seien verhalten positiv. Die noch bestehenden Lieferprobleme dürften sich Schritt für Schritt lösen, sodass wichtige Industriezweige wie die Automobilindustrie ihren nach wie vor hohen Auftragsbestand verstärkt abarbeiten könnten. Auf der anderen Seite litten energieintensive Wirtschaftszweige wie die Chemieindustrie weiter unter den hohen Energiepreisen - auch wenn die Ökonomen von einer leichten Entspannung ausgingen.

Als wichtigsten Faktor für den BIP-Verlust im kommenden Jahr sah das IMK die erwartete Schwäche des privaten Konsums. "Der Rückgang würde noch viel drastischer ausfallen, wenn nicht die staatlichen Preisbremsen für diverse Energieträger und vereinbarte Tariflohnerhöhungen einen Teil der hohen Realeinkommenseinbußen der Konsumenten ausgleichen würden", so das Institut. "Das Zusammenspiel von betrieblichen, tariflichen und staatlichen Maßnahmen hat erneut - nach Finanzkrise und Pandemie - einen härteren Wirtschaftseinbruch abgewendet", sagte IMK-Chef Sebastian Dullien.

Skeptisch bewerte das IMK hingegen weitere deutliche Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank (EZB). Dadurch könnte "die Rezession merklich verschärft" werden. Einen allzu forschen Kurs der EZB zählte das IMK daher zu den Abwärtsrisiken, die den leicht verbesserten Wirtschaftsausblick wieder konterkarieren könnten - ebenso wie eine Eskalation des Ukraine-Krieges oder neue heftige Corona-Wellen.

December 21, 2022 03:30 ET (08:30 GMT)

