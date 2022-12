Mit 11.829 Petajoule beziehungsweise 403,6 Millionen Tonnen Steinkohleneinheiten ging in Deutschland der Energieverbrauch um 4,7 Prozent zurück. Der Anteil der Erneuerbaren am gesamten Primärenergieverbrauch erreichte 2022 17,2 Prozent. Die Photovoltaik legte 21 Prozent zu. Das hat die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen berechnet. Deutschland hat Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AGEB) zufolge in diesem Jahr 4,7 Prozent weniger Energie verbraucht als 2021. Das lag nach Auffassung des Vereins an den gestiegenen Energiepreisen, aber auch an Energieeffizienzmaßnahmen, preisbedingten ...

